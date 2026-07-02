La "reina del reguetón" Ivy Queen cierra el cartel urbano del Tenerife Cook Music Fest junto a Don Omar, Myke Towers y Farruko

La expectación es máxima ante la que promete ser una de las citas musicales del año en el archipiélago. La organización del Tenerife Cook Music Fest ha confirmado oficialmente la incorporación de la artista puertorriqueña Ivy Queen al cartel de su primera jornada, que se celebrará el próximo 16 de julio en la zona portuaria de la capital tinerfeña.

Con este anuncio de última hora, el festival da por cerrada de forma definitiva la programación de una noche inaugural que estará dedicada íntegramente al sonido urbano y que reunirá en un mismo escenario a las leyendas vivas y a los referentes actuales del género.

Ivy Queen, la última incorporación del Cook Music Fest / E. D.

Un repóker de ases para abrir el festival

Considerada unánimemente como una de las grandes pioneras mundiales del reguetón, Ivy Queen aportará el toque de historia y empoderamiento a una jornada que ya rozaba el lleno absoluto. El cartel de este primer día de festival queda configurado como un auténtico despliegue de estrellas internacionales en una sucesión de actuaciones consecutivas:

Don Omar: El "Rey de Reyes" encabeza una noche histórica en su regreso a los escenarios canarios.

El "Rey de Reyes" encabeza una noche histórica en su regreso a los escenarios canarios. Ivy Queen: La "Cosa Nostra" del género urbano pondrá a bailar a la capital.

La "Cosa Nostra" del género urbano pondrá a bailar a la capital. Myke Towers: Uno de los artistas más escuchados y con más éxitos en las listas globales actuales.

Uno de los artistas más escuchados y con más éxitos en las listas globales actuales. Farruko: El creador de himnos masivos que aportará su característica fusión de ritmos.

Tres jornadas temáticas para reventar el puerto de Santa Cruz

El Tenerife Cook Music Fest ha diseñado para esta edición una estructura de tres jornadas temáticas muy diferenciadas para abarcar todos los ritmos latinos. El arranque del festival tendrá lugar el 16 de julio con el sonido urbano de Don Omar, Ivy Queen, Myke Towers y Farruko. Al día siguiente, el 17 de julio, la cita adoptará un marcado acento latino con las esperadas actuaciones de Chayanne, Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan y el grupo Gente de Zona. El broche de oro se pondrá el 18 de julio con una jornada de puras raíces tropicales protagonizada por grandes referentes del género como Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y los Hermanos Rosario.

Un motor económico y turístico de primer nivel

Más allá de los nombres propios sobre el escenario, el festival se presenta como un dinamizador de primer orden para la economía y el turismo de las islas. La organización maneja unas previsiones ambiciosas: esperan congregar a más de 80.000 asistentes a lo largo de las tres jornadas de conciertos en el recinto portuario.

Venta de entradas: Las localidades para los días 17 y 18 de julio, así como toda la información práctica sobre accesos, horarios y servicios, se encuentran disponibles a través de la web oficial del evento: cookmusicfest.es.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con un amplísimo respaldo institucional y empresarial, destacando la colaboración del Gobierno de Canarias (a través de sus áreas de Turismo, Comercio y Juventud), el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante su Sociedad de Desarrollo, la Autoridad Portuaria, Zona Centro y la federación Fauca.