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Los Realejos impulsa la inclusión con la cuarta edición del DiverCampus, con récord de participación

Un total de 50 niños y jóvenes participan hasta el 4 de septiembre con un equipo multidisciplinar de 12 profesionales

Acto de inauguración de la cuarta edición de Divercampus en Los Realejos

Acto de inauguración de la cuarta edición de Divercampus en Los Realejos / El Día

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El Día

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Los Realejos pone en marcha la cuarta edición del DiverCampus, un recurso municipal gratuito dirigido a favorecer la inclusión, la convivencia y el ocio educativo adaptado. La iniciativa arranca este verano con récord de participación: 37 niños, niñas y jóvenes con discapacidad y 13 sin discapacidad forman parte de esta nueva edición.

El campus se desarrolla desde el 1 de julio hasta el 4 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa del Emprendedor. Su objetivo principal es ofrecer un espacio accesible, seguro y adaptado a las necesidades de las personas participantes, al tiempo que contribuye a la conciliación y al respiro familiar, especialmente en hogares con menores o jóvenes con discapacidad reconocida.

Esta cuarta edición cuenta con un equipo de 12 profesionales, entre ellos auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, educadores de Infantil y Primaria, psicólogos e integradores sociales. Además, el personal recibió formación complementaria con entidades del municipio como Afanes Canarias y Visión Azul Autismo, así como en primeros auxilios.

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El programa promueve la participación en igualdad de condiciones entre personas con y sin discapacidad, impulsa la autonomía, el desarrollo personal y social, las habilidades de convivencia y los hábitos de vida saludable.

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