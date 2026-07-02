Los Realejos impulsa la inclusión con la cuarta edición del DiverCampus, con récord de participación

Los Realejos pone en marcha la cuarta edición del DiverCampus, un recurso municipal gratuito dirigido a favorecer la inclusión, la convivencia y el ocio educativo adaptado. La iniciativa arranca este verano con récord de participación: 37 niños, niñas y jóvenes con discapacidad y 13 sin discapacidad forman parte de esta nueva edición.

El campus se desarrolla desde el 1 de julio hasta el 4 de septiembre, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la Casa del Emprendedor. Su objetivo principal es ofrecer un espacio accesible, seguro y adaptado a las necesidades de las personas participantes, al tiempo que contribuye a la conciliación y al respiro familiar, especialmente en hogares con menores o jóvenes con discapacidad reconocida.

Esta cuarta edición cuenta con un equipo de 12 profesionales, entre ellos auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, trabajadores sociales, educadores de Infantil y Primaria, psicólogos e integradores sociales. Además, el personal recibió formación complementaria con entidades del municipio como Afanes Canarias y Visión Azul Autismo, así como en primeros auxilios.

El programa promueve la participación en igualdad de condiciones entre personas con y sin discapacidad, impulsa la autonomía, el desarrollo personal y social, las habilidades de convivencia y los hábitos de vida saludable.