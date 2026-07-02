Protección Civil de Tenerife recibe material para actuar ante emergencias

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Seguridad y Emergencias, entrega 19 remolques con equipamiento específico para actuar frente a fenómenos meteorológicos adversos a las Agrupaciones de Protección Civil de la Isla. El objetivo es reforzar el sistema insular de respuesta.

Para ello, el área de Seguridad y Emergencias invierte 179.000 euros en la adquisición de los nuevos transportes de material, que están asignados a los vehículos ya entregados en años anteriores a las agrupaciones dependientes de sus respectivos ayuntamientos.

Municipios beneficiados

Los municipios beneficiados ppr la medida son Arafo, Candelaria, El Rosario, El Sauzal, Garachico, Granadilla, Güímar, Icod de los Vinos, La Matanza, La Orotava, La Victoria, Adeje, Puerto de la Cruz, La Laguna, San Miguel de Abona, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Tacoronte y Tegueste. San Juan de la Rambla no pudo ser incluido en el listado de esta fase ya que la constitución de su agrupación fue posterior al inicio de la contratación de suministro en junio de 2025.

Características de los remolques

Los remolques cuentan con un generador eléctrico, una bomba de achique de aguas sumergible, un mástil de iluminación telescópico, herramientas antichispas, balizas de señalización luminosa y material viario con conos, balizamiento. Todo este material está convenientemente distribuido en el espacio con sujeciones que permitan la fijación de las distintas herramientas y equipos al remolque sin que pueden sufrir desplazamientos en su transporte.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló que “la seguridad de Tenerife se construye desde la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta". Añadió que "con esta entrega damos un paso más para que nuestras Agrupaciones de Protección Civil dispongan de mejores medios y puedan actuar con mayor rapidez y eficacia ante cualquier fenómeno meteorológico adverso”.

Dávila subrayó que “Tenerife es una isla especialmente sensible a episodios de lluvias intensas, fuertes vientos, incendios o fenómenos costeros, y eso nos obliga a estar preparados. Estos remolques no son solo una inversión en equipamiento, son una inversión en seguridad, en prevención y en protección para toda la ciudadanía”.

Compromiso institucional

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, por su parte, recordó que “esta entrega responde al compromiso del Cabildo con el fortalecimiento del sistema insular de emergencias y con el apoyo constante a los municipios, especialmente en un contexto en el que los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes e intensos”.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, destacó que “estos remolques han sido diseñados para ofrecer una respuesta rápida y eficaz en situaciones de emergencia, incorporando equipamiento específico que permite actuar en escenarios complejos vinculados a lluvias intensas, inundaciones o cortes de suministro”.