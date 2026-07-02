Oferta de verano en EL DÍA: suscripción anual a Contenidos Web por solo 29,99 € con acceso ilimitado

Mantenerse informado nunca había sido tan accesible. EL DÍA lanza una Oferta de verano que permite contratar la suscripción anual a Contenidos Web por solo 29,99 euros, frente a su precio habitual de 49,99 euros al año. Una oportunidad pensada para quienes desean disfrutar de una experiencia informativa completa, con acceso ilimitado a los contenidos digitales y ventajas exclusivas para suscriptores.

La campaña, presentada bajo el lema "Este verano, no te pierdas nada", invita a los lectores a seguir toda la actualidad desde cualquier dispositivo, sin limitaciones y con la comodidad de acceder a la información en cualquier momento y lugar.

La promoción supone un 40% de descuento y permite disfrutar durante todo un año de los contenidos digitales de EL DÍA, con acceso ilimitado a las noticias, newsletters exclusivas, nuevos pasatiempos, una experiencia premium en la app y las ventajas asociadas a la comunidad de suscriptores. Al suscribirse, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad este verano, estén donde estén.

Toda la actualidad, sin límites

La promoción permite acceder de forma ilimitada a todas las noticias publicadas en la edición digital de EL DÍA. Desde la información de proximidad hasta la actualidad en Tenerife, Canarias, España y el mundo, los suscriptores podrán consultar los contenidos con total libertad, además de disfrutar de reportajes, análisis y coberturas especiales.

El objetivo es ofrecer una experiencia de lectura más completa y personalizada, adaptada a quienes buscan estar informados de forma permanente y con acceso inmediato a la información más relevante.

Más contenidos, más servicios y más ventajas

Ser suscriptor de EL DÍA permite acceder a una experiencia digital más completa. Además de la lectura ilimitada de las noticias, la suscripción incluye:

Newsletters exclusivas para suscriptores

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Versión mejorada de la app

Acceso al Club del Suscriptor, que ofrece ventajas exclusivas como descuentos, sorteos y promociones especiales.

La propuesta refuerza el vínculo con los lectores y ofrece una forma sencilla de disfrutar de información, servicios digitales y contenidos exclusivos durante todo el año.

La suscripción es flexible y puede cancelarse en cualquier momento.

Una oportunidad para ahorrar este verano

La Oferta Flash supone un importante ahorro para quienes estén pensando en suscribirse. El precio promocional de 29,99 euros al año representa un descuento de aproximadamente el 40 % respecto a la tarifa habitual de 49,99 euros.

Se trata de una propuesta dirigida tanto a nuevos lectores como a quienes desean dar el paso hacia una experiencia informativa más completa, aprovechando una campaña estacional que combina ahorro y acceso a todos los servicios digitales.

Con un único pago anual, los usuarios podrán disfrutar durante doce meses de todos los contenidos y ventajas de la suscripción, con la flexibilidad de gestionar su alta y cancelación cuando lo deseen.

Información de calidad, siempre al alcance

En un entorno en el que la actualidad evoluciona a gran velocidad, contar con acceso permanente a fuentes de información fiables se convierte en un valor añadido. La Oferta Flash de EL DÍA busca acercar ese compromiso con el periodismo de calidad a un mayor número de lectores mediante una promoción limitada que reúne información, servicios exclusivos y ahorro en una sola suscripción.

Este verano, la actualidad no se detiene y EL DÍA invita a sus lectores a vivirla sin perderse ninguna noticia.

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