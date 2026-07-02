El obispo Eloy Santiago presidirá una misa en La Laguna en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela
La eucaristía tendrá lugar el domingo en la Catedral y el lunes habrá otra en Santa Cruz
El Consulado de la República Bolivariana de Venezuela en Canarias ha convocado dos misas en Tenerife en memoria de las víctimas que han dejado los terremotos que la pasada semana asolaron Caracas y La Guaira y que ha dejado, por el momento, casi 2.300 fallecidos y más de 11.000 personas heridas.
La primera de ellas, convocada junto a la Diócesis Nivariense, tendrá lugar este domingo, en la Catedral de La Laguna, y será presidida por el obispo, Eloy Santiago. La misa tendrá lugar a las 19:30 horas.
Otra en Santa Cruz
La segunda eucaristía, esta vez en Santa Cruz, se celebrará el lunes 6, a las 19:30 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar (calle del Pilar, 15).
En su mensaje en la página web del organismo, el Consulado invita a la comunidad venezolana, las autoridades, el cuerpo consular, los amigos de Venezuela y el público en general a participar de esta misa "en memoria de las víctimas de los devastadores terremotos que han enlutado a nuestra patria".
Un acto de fe
Con este acto de fe y solidaridad, la comunidad venezolana orará por el eterno descanso de las víctimas mortales, así como por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos, además de enviar toda la fuerza a las familias afectadas por esta dolorosa tragedia.
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