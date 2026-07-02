Llegan los Campamentos Inclusivos de Verano a Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) celebra, durante los meses de julio y agosto, los segundos Campamentos Inclusivos de Verano para la integración de niños y niñas con discapacidad.

La presentación, celebrada en el salón Noble de la institución, contó con la presencia de la consejera de Acción Social, y presidenta del IASS, Águeda Fumero; Carmen Delia Álamo, directora gerente de Fundación Hospitalarias; Juan Antonio Arroyo, presidente de Aspronte; Lucía V. Gracia Rocha, gerente de Orobal, y María de Jesús López, representante de AFANES.

Este proyecto cuenta con la participación de varios centenares de jóvenes y ofrece actividades y atención especializada para niños, niñas y adolescentes con diferentes capacidades y necesidades de apoyo. En definitiva, se trata de un espacio en el que tanto personas neurotípicas como personas con discapacidad intelectual conviven y participan en actividades y talleres, junto a profesionales preparados para atender las necesidades principales de las personas usuarias.

Presentación de los Campamentos Inclusivos de Verano. / E. D.

Esta iniciativa se desarrolla gracias a la colaboración entre el Cabildo y las asociaciones Aspronte, Fundación Hospitalarias Tenerife, Orobal y Afanes.

La consejera de Acción Social, y presidenta del IASS, Águeda Fumero, explica que “este proyecto es una oportunidad para que personas con diferentes discapacidades puedan establecer vínculos entre ellas y con personas neurotípicas, así como entre las familias de los participantes, a los cuales estos campamentos le proporcionan una forma de mejorar su concicliación familiar en estas fechas”. Además, Fumero agradeció “a todas las entidades con las que hemos establecido alianzas para hacer realidad estos campamentos inclusivos, porque gracias a ellas podemos llegar a un colectivo aún más amplio”.

Inversión

Este proyecto, financiado por el IASS, cuenta con un presupuesto total de 180.000 euros, destinados a las entidades que participan de manera voluntaria para facilitar las labores de gestión y organización de cada campamento.

Fumero también comentó que “estos campamentos son una forma de entender la sociedad, una sociedad que debe generar oportunidades para todas las personas. La inclusión no puede ser una excepción, sino la norma”.

Además de estos Campamentos Inclusivos de Verano, desde el IASS, Sinpromi e Ideco, impulsan iniciativas similares a través de asociaciones como la Fundación CB Canarias, que nos han permitido llegar a un mayor número de personas con diferentes capacidades durante todo el año.