Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife

La actividad sísmica ha vuelto a dejar varios movimientos en Tenerife. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado dos terremotos en el municipio de Guía de Isora durante la mañana de este jueves, 2 de julio, ambos de magnitud 1,9 y separados por poco más de una hora.

Estos nuevos seísmos se producen después de que durante los últimos días también se hayan detectado otros movimientos en la misma zona de la isla y en el espacio marítimo situado entre Tenerife y Gran Canaria, dentro de la actividad sísmica habitual monitorizada de forma permanente.

Dos seísmos de magnitud 1,9 en Guía de Isora

Según los datos publicados este jueves por el Instituto Geográfico Nacional, el primero de los terremotos ocurrió a las 6:36 horas (hora local). El epicentro se localizó al norte de Guía de Isora, a una profundidad de 41 kilómetros, y alcanzó una magnitud de 1,9.

El segundo movimiento sísmico fue detectado a las 7:50 horas, esta vez al oeste del municipio. También tuvo una magnitud de 1,9, aunque se produjo a una profundidad algo menor, concretamente 35 kilómetros.

La actividad sísmica continúa desde principios de semana

Los dos terremotos registrados este jueves se suman a otros detectados en los días anteriores en la misma zona.

El miércoles 1 de julio, el IGN localizó un seísmo de magnitud 1,6 al noreste de Guía de Isora. El movimiento se produjo a las 10:13 horas y tuvo su origen a 14 kilómetros de profundidad.

Asimismo, durante la noche del martes, otro terremoto fue registrado al este del municipio a las 23:24 horas, con un foco situado a 18 kilómetros de profundidad.

La repetición de pequeños movimientos sísmicos en una misma área es un fenómeno que los especialistas analizan de forma continua para realizar el seguimiento de la actividad geológica del archipiélago.

Terremotos entre Tenerife y Gran Canaria

La actividad sísmica no se limitó a Tenerife. Durante la jornada del miércoles también se registraron dos terremotos en el océano Atlántico, en la zona situada entre Gran Canaria y Tenerife.

El primero ocurrió a las 13:26 horas, con una magnitud de 2,1 y un foco localizado a 10 kilómetros de profundidad.

Terremoto entre Tenerife y Gran Canaria el 1 de julio de 2026 / IGN

El segundo se detectó a las 21:07 horas, alcanzó una magnitud de 2,3 y tuvo su origen a 16 kilómetros bajo el fondo marino.

El Instituto Geográfico Nacional mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en Canarias mediante su red de estaciones distribuidas por todo el territorio. La mayoría de los terremotos registrados en el archipiélago presentan una magnitud baja y únicamente pueden ser detectados por los equipos de monitorización, aunque algunos pueden llegar a ser percibidos por la población dependiendo de su intensidad, profundidad y proximidad a zonas habitadas.