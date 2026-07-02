La Guardia Civil lo confirma: el error que muchos tinerfeños cometen en visitas turísticas y puede arruinar las vacaciones de verano de muchos tinerfeños

Con el inicio del mes de julio, muchos ciudadanos han comenzado o están a punto de empezar sus vacaciones de verano. Hay quienes eligen destinos de playa en los que se pueda combatir el calor con baños en el mar o los que prefieren visitar las ciudades y conocer su historia. En ambos casos, es importante extremar la precaución y tener en cuenta objetos necesarios para combatir el calor.

La Guardia Civil ha lanzado una serie de consejos para que los ciudadanos tengan en cuenta durante sus vacaciones de verano. "En una excursión o una visita turística, la mochila suele abrirse más veces de las que imaginamos", advierte.

Seguridad para los viajeros

Hay acciones que muchos ciudadanos realizan de manera inconsciente durante las vacaciones o también puede darse el caso que se encuentre en aglomeraciones y no preste plena a tención a sus objetos. Los agentes de la Guardia Civil recuerdan algunos consejos de seguridad que pueden evitar robos:

Evitar choques con otras personas en aglomeraciones.

Desconfiar de quienes se aproximen a decirte que se te ha caído algo, suelen aprovechar para robar objetos de valor como el teléfono móvil o la cartera.

No pierdas de vista tus pertenencias. Los bolsos deben ir siempre bien cerrados y sujetos.

Evitar llegar grandes cantidades de dinero en efectivo.

Consejos de la Guardia Civil

Las autoridades han recordado a los viajeros "unos pequeños hábitos marcarán la diferencia":

Lleva agua.

Guarda la documentación en un bolsillo interior.

Evita llevar el móvil en el bolsillo trasero.

Cierra siempre las cremalleras cuando camines entre aglomeraciones.

Extremar la precaución es clave para evitar robos durante los días de desconexión estival y el primer paso deben darlo los ciudadanos protegiéndose de los delincuentes que solo buscan arruinar las vacaciones. Además, siempre hay que tener en cuenta llevar objetos y bebidas para combatir el calor durante estos meses.