El guachinche de Tenerife elegido por Pedro Rodríguez para disfrutar de la auténtica cocina canaria
El establecimiento recibió este fin de semana la visita del futbolista tinerfeño
En Tenerife, los guachinches son una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de las recetas de siempre en un entorno tradicional. Hay desde los clásicos que mantienen su esencia hasta otras que se han reinventado y continúan apostando por la cocina canaria y las carnes a la brasa. Uno de estos lugares es Guachinche Como en Casa, un local que ofrece los platos tradicionales a precios económicos.
El futbolista Pedro Rodríguez, también conocido como Pedrito, visitó este fin de semana el guachinche. Desde el propio establecimiento no han dudado en compartir una imagen de su visita y agradecerle la confianza depositada.
Cocina canaria tradicional
La propuesta gastronómica del guachinche se centra en los platos de la cocina canaria tradicional y las carnes a la brasa, diferentes opciones perfectas para quienes acudan buscan los clásicos de la gastronomía. En su carta, se pueden encontrar elaboraciones como:
- Queso con gofio y miel
- Carne de cabra
- Escaldón
- Potas en salsa
- Ropa Vieja
- Carne fiesta
- Huevos a la estampida
- Champiñones rellenos de almogrote
Para los comensales que busquen disfrutar de una buena carne, el establecimiento también ofrece distintas opciones como lomo alto, solomillo, parrillada, chuleta o bistec, entre otras. Los amantes de las carnes premium pueden consultar qué productos tiene en el local.
Además, cuenta con opciones de pescados, mariscos y arroces, para quienes prefieran salir de lo tradicional y disfrutar de otras elaboraciones que preparan en el guachinche.
Una visita muy especial
"Este fin de semana tuvimos el honor de recibir en Como en Casa a Pedro Rodríguez", publica el establecimiento en sus redes sociales oficiales. En la imagen aparece Pedrito junto a personal del establecimiento.
Además, desde la cuenta oficial del guachinche agradecen al futbolista tinerfeño la visita. "Queremos agradecerle su visita y la confianza depositada en nuestro equipo. Siempre es un orgullo que figuras del deporte elijan compartir un momento alrededor de nuestra mesa", escriben en la publicación.
Dónde se encuentra
Guachinche Como en Casa es un establecimiento ubicado en Cruz Chica, Guamasa, más concretamente en la TF-235, 131(San Cristóbal de La Laguna). Cuenta con 4 estrellas en Google, una valoración que demuestra la satisfacción de quienes han disfrutado de sus elaboraciones. Además, cuenta con terraza, zona chill out y son petfriendly, por lo que los clientes que quieran ir acompañados de su mascota puede acudir al local.
Abre de domingo a jueves en horario ininterrumpido de 12:30 a 23:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su servicio de cenas hasta las 00:00 horas.
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