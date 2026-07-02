Solo una enmienda del PSOE es aceptada por el Cabildo de Tenerife, pero la ayuda a Adepac sigue sin abonarse

El grupo socialista en el Cabildo de Tenerife denuncia que el gobierno insular ha rechazado prácticamente la totalidad de las enmiendas presentadas por el PSOE a los expedientes de modificación presupuestaria tramitados en lo que va de 2026. Según los datos aportados por el portavoz insular, Aarón Afonso, de las 423 propuestas registradas en cinco expedientes de modificación de crédito, solo una fue aceptada de forma transaccional: la destinada a conceder una subvención nominativa a la protectora de animales Adepac, en El Ravelo (El Sauzal). La ayuda, sin embargo, continúa sin abonarse tres meses después.

La propuesta inicial de los socialistas reclamaba una ayuda de 500.000 euros para la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias, aunque finalmente fue tranzada en el pleno del pasado marzo por una subvención directa de 240.000 euros que, "a día de hoy, tres meses después, siguen sin abonar”, señaló Afonso.

Imagen del último pleno en el Cabildo de Tenerife / E.D.

El balance que realiza el PSOE refleja un rechazo casi total de sus propuestas. En el expediente de modificación de crédito número 1, el gobierno insular rechazó 88 enmiendas. En el número 2, fueron 84 y se aceptó la transaccional relativa a Adepac. En el número 3, se rechazaron 83; en el 4, otras 83; y en el 5, 84 enmiendas más. En total, 422 propuestas rechazadas y una sola incorporada mediante acuerdo. Es decir, el 0,2%.

A golpe de modificación presupuestaria

La denuncia socialista se produce en un contexto de continuas modificaciones de crédito por parte del Cabildo durante el actual ejercicio. Frente a un gran volumen de recursos movilizados mediante este sistema, el PSOE cuestiona que el gobierno insular haya dejado fuera 422 de sus 423 propuestas y que la única enmienda aceptada, vinculada a una entidad en situación crítica, siga sin materializarse.

La tendencia se consolidó durante el año anterior, cuando el PSOE propuso modificaciones en vivienda, el apoyo a los municipios de la Isla a través de diferentes programas; mejorar las plantillas de personal del área de Vivienda, organismos y empresas dependientes; un impulso al área de Acción Social, con recursos en materia de dependencia, para la puesta en marcha de nuevas plazas sociosanitarias, así como inyecciones económicas para atender necesidades de infraestructuras deportivas, como, por ejemplo, el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

La vivienda como eje de las enmiendas

En este ejercicio, la enmienda repetida en varias sesiones plenarias por parte del PSOE hace referencia al "principal problema de la ciudadanía de Tenerife", que es "no poder acceder a una vivienda a precios asequibles". A su juicio, el proyecto de presupuesto insular "está muy alejado de resolver esta situación". Otra cuestión de especial relevancia es el denominado céntimo forestal, que grava al combustible y al que se oponen los socialistas tinerfeños. El impuesto equivale al recargo de un céntimo de euro por litro de gasolina o gasóleo que el Cabildo asegura que destinará íntegramente a políticas medioambientales.

La excepción es una ayuda de 240.000 euros para Adepac que "no se ha pagado tres meses después"

Por ello, el grupo socialista planteó un paquete de medidas valoradas en más de 34 millones de euros que coloquen la vivienda como prioridad central del Cabildo de Tenerife. Entre ellas, el programa insular o la puesta en marcha de una nueva empresa pública también de carácter insular (Visoten) para gestionar ese parque de viviendas. Todas las propuestas fueron rechazadas en pleno por el grupo de gobierno que forman CC y PP.

Los argumentos del gobierno insular

El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, antagonista en los plenos de Aarón Afonso, ha justificado ese rechazo y ha basado su argumentación en una doble vía: la falta de información acerca de qué partidas retirar recursos para destinarlos a las peticiones "millonarias" del PSOE y la afirmación de que la mayoría de las enmiendas las está desarrollando el grupo de gobierno a través de las herramientas de su presupuesto.

La situación de Adepac añade una dimensión social al debate presupuestario. El Cabildo anunció que el abono de la ayuda se producirá cuando la entidad culmine un procedimiento administrativo de justificación pendiente sobre una subvención anterior de la que también resultó beneficiaria.