Presupuestos
Solo una enmienda del PSOE es aceptada por el Cabildo de Tenerife, pero la ayuda a Adepac sigue sin abonarse
El Cabildo rechaza 422 de las 423 propuestas socialistas a las cinco modificaciones de crédito realizadas durante este año
El grupo socialista en el Cabildo de Tenerife denuncia que el gobierno insular ha rechazado prácticamente la totalidad de las enmiendas presentadas por el PSOE a los expedientes de modificación presupuestaria tramitados en lo que va de 2026. Según los datos aportados por el portavoz insular, Aarón Afonso, de las 423 propuestas registradas en cinco expedientes de modificación de crédito, solo una fue aceptada de forma transaccional: la destinada a conceder una subvención nominativa a la protectora de animales Adepac, en El Ravelo (El Sauzal). La ayuda, sin embargo, continúa sin abonarse tres meses después.
La propuesta inicial de los socialistas reclamaba una ayuda de 500.000 euros para la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias, aunque finalmente fue tranzada en el pleno del pasado marzo por una subvención directa de 240.000 euros que, "a día de hoy, tres meses después, siguen sin abonar”, señaló Afonso.
El balance que realiza el PSOE refleja un rechazo casi total de sus propuestas. En el expediente de modificación de crédito número 1, el gobierno insular rechazó 88 enmiendas. En el número 2, fueron 84 y se aceptó la transaccional relativa a Adepac. En el número 3, se rechazaron 83; en el 4, otras 83; y en el 5, 84 enmiendas más. En total, 422 propuestas rechazadas y una sola incorporada mediante acuerdo. Es decir, el 0,2%.
A golpe de modificación presupuestaria
La denuncia socialista se produce en un contexto de continuas modificaciones de crédito por parte del Cabildo durante el actual ejercicio. Frente a un gran volumen de recursos movilizados mediante este sistema, el PSOE cuestiona que el gobierno insular haya dejado fuera 422 de sus 423 propuestas y que la única enmienda aceptada, vinculada a una entidad en situación crítica, siga sin materializarse.
La tendencia se consolidó durante el año anterior, cuando el PSOE propuso modificaciones en vivienda, el apoyo a los municipios de la Isla a través de diferentes programas; mejorar las plantillas de personal del área de Vivienda, organismos y empresas dependientes; un impulso al área de Acción Social, con recursos en materia de dependencia, para la puesta en marcha de nuevas plazas sociosanitarias, así como inyecciones económicas para atender necesidades de infraestructuras deportivas, como, por ejemplo, el Estadio Heliodoro Rodríguez López.
La vivienda como eje de las enmiendas
En este ejercicio, la enmienda repetida en varias sesiones plenarias por parte del PSOE hace referencia al "principal problema de la ciudadanía de Tenerife", que es "no poder acceder a una vivienda a precios asequibles". A su juicio, el proyecto de presupuesto insular "está muy alejado de resolver esta situación". Otra cuestión de especial relevancia es el denominado céntimo forestal, que grava al combustible y al que se oponen los socialistas tinerfeños. El impuesto equivale al recargo de un céntimo de euro por litro de gasolina o gasóleo que el Cabildo asegura que destinará íntegramente a políticas medioambientales.
La excepción es una ayuda de 240.000 euros para Adepac que "no se ha pagado tres meses después"
Por ello, el grupo socialista planteó un paquete de medidas valoradas en más de 34 millones de euros que coloquen la vivienda como prioridad central del Cabildo de Tenerife. Entre ellas, el programa insular o la puesta en marcha de una nueva empresa pública también de carácter insular (Visoten) para gestionar ese parque de viviendas. Todas las propuestas fueron rechazadas en pleno por el grupo de gobierno que forman CC y PP.
Los argumentos del gobierno insular
El director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, antagonista en los plenos de Aarón Afonso, ha justificado ese rechazo y ha basado su argumentación en una doble vía: la falta de información acerca de qué partidas retirar recursos para destinarlos a las peticiones "millonarias" del PSOE y la afirmación de que la mayoría de las enmiendas las está desarrollando el grupo de gobierno a través de las herramientas de su presupuesto.
La situación de Adepac añade una dimensión social al debate presupuestario. El Cabildo anunció que el abono de la ayuda se producirá cuando la entidad culmine un procedimiento administrativo de justificación pendiente sobre una subvención anterior de la que también resultó beneficiaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos
- Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
- La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros
- La cafetería de Tenerife que conquista a los amantes del café de especialidad: recién tostado, dulces artesanales y focaccias
- La Lotería Nacional 'premia' a Tenerife con 30.000 euros
- La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz