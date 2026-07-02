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Confirmado por la DGT: multas de 200 euros para los conductores tinerfeños por decorar estos elementos clave del vehículo para animar a España en el Mundial

Tráfico recuerda la visibilidad del conductor es fundamental para garantizar la seguridad vial

La guardia civil controla la decoración de los vehícuslos durante el Mundial 2026

La guardia civil controla la decoración de los vehícuslos durante el Mundial 2026 / El Día

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Helena Ros

Helena Ros

España se enfrenta a Austria esta noche en los dieciseisavos del Mundial 2026 y muchos aficionados muestras su apoyo a la selección decorando sus coches con bandera, pegatinas u otros adornos. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que no todos vale al volante y que algunos elementos decorativos pueden poner en riesgo la seguridad vial y acabar en sanciones económicas.

Qué dice la normativa

La normativa no prohíbe decorar el vehículo para animar a un equipo, pero sí exige que cualquier accesorio colocado en el coche no reduzca la visibilidad del conductor ni interfiera en el funcionamiento de elementos esenciales para la circulación.

El artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación recuerda que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos". Por ello, colocar pegatinas en los retrovisores, parabrisas o ventanillas puede acarrear sanciones económicas.

La DGT avisa a los aficionados: decorar el coche por el Mundial puede costarte hasta 200 euros

La DGT avisa a los aficionados: decorar el coche por el Mundial puede costarte hasta 200 euros / neomotor

Los retrovisores en el punto de mira

Durante las competiciones deportivas muchos aficionados se toman tan enserio las decoraciones que es habitual ver fundas, cintas o banderas colocadas sobre los espejos retrovisores, pero si estas dificultan la visión los conductores pueden ser sancionados. Lo mismo ocurre con objetos colgados del retrovisor interior si limitan el campo visual o distraen al conductor.

En cuanto a las celebraciones, es común observar a pasajeros sujetando la bandera de su país. Una práctica no está prohibida de forma general, pero sí puede convertirse en una infracción si entorpece la visibilidad del conductor o afecta al funcionamiento de elementos esenciales del vehículo.

Sanciones

Las multas en estos cascos llegan hasta los 200 euros, aunque sin pérdida de puntos. Los agentes interponen sanciones cuando consideran que el adorno compromete la visibilidad, afecta a la seguridad vial o supone un riesgo para la circulación.

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La DGT recuerda que animar a España durante el Mundial es compatible con circular de forma segura. Extremar la precaución y respetar la normativa es clave para evitar sanciones económicas y no poner en riesgo la seguridad vial.

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