El calor da una tregua en Tenerife: las temperaturas bajan este jueves, aunque seguirán superándose los 30 grados

Canarias afronta este jueves un ligero alivio del calor, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas en algunas zonas del archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las máximas, que en general no superarán los 32 grados, si bien todavía podrán rebasarse los 30 ºC en puntos del sur de Tenerife y en las medianías del sur, este y oeste de Gran Canaria.

La jornada estará marcada por el predominio de la nubosidad baja en el norte de las islas, con posibilidad de lloviznas débiles durante la madrugada en zonas de medianías de Tenerife, Gran Canaria y La Gomera. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

En cuanto al viento, soplará del norte con intensidad moderada, aunque se esperan intervalos de fuerte e incluso rachas muy fuertes durante la madrugada y primeras horas del día en zonas expuestas de Tenerife, Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro.

En el mar habrá marejada o fuerte marejada mar adentro, con mar de fondo del norte de entre uno y dos metros.

Temperaturas previstas en Canarias

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 grados de Valverde (El Hierro) y los 30 grados de Santa Cruz de Tenerife y Arrecife, mientras que en Gran Canaria y Tenerife aún podrán alcanzarse entre 30 y 32 grados en las zonas más cálidas del sur y las medianías.

Las capitales registrarán las siguientes temperaturas:

Noticias relacionadas