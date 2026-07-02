Las Américas y Los Cristianos, focos prioritarios en la estrategia de Arona contra la venta ambulante

La Policía Local llevó a cabo 320 intervenciones relacionadas con la venta ambulante durante el último ejercicio. De ellas, 231 se desarrollaron en Las Américas y 89, en Los Cristianos, los dos núcleos que concentran el mayor volumen de visitantes y donde se registra una mayor incidencia de la venta ambulante. Estos enclaves turísticos aroneros continúan siendo las zonas prioritarias de actuación, en las que la Policía Local de Arona mantiene un dispositivo estable de vigilancia y control para preservar el orden público y proteger la actividad comercial que desarrolla su labor conforme a la normativa.

Esta línea de trabajo se ha intensificado durante 2026, asegura el Gobierno local. La última intervención destacada tuvo lugar en la Milla de Oro de Las Américas, uno de los espacios comerciales más relevantes del municipio, en la que procedieron a la incautación de diverso material destinado a la venta ambulante no autorizada.

El concejal de Policía, Héctor Reyes, ha subrayado que «la venta ambulante no autorizada supone una competencia desleal para el comercio que cumple con la normativa y afecta a la imagen de nuestros espacios turísticos». Con esa premisa, apuntó que «seguiremos reforzando la presencia policial y desarrollando operativos específicos en las zonas donde esta actividad tiene mayor incidencia».

Mantener la vigilancia de forma constante

Reyes explicó que «el objetivo del Ayuntamiento no es solo actuar cuando se detectan estas prácticas, sino mantener una labor constante de prevención y vigilancia que contribuya a garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad comercial en el municipio».

El edil destacó también la coordinación entre los distintos servicios municipales para planificar estas actuaciones y reiteró el compromiso la Corporación municipal aronera con la protección del tejido comercial local y la calidad de la oferta turística del destino.

El Ayuntamiento de Arona también anunció que mantendrá activa la planificación de operativos específicos en los puntos de mayor concentración turística, reforzando las labores preventivas y de control frente a la venta ambulante no autorizada como parte de su estrategia para preservar la calidad de los espacios públicos y apoyar al comercio legalmente establecido.