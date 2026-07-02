La Aemet prevé un descenso de temperaturas en Tenerife este viernes: las máximas alcanzarán los 26 grados

Este viernes sí parece que los tinerfeños notarán un ligero cambio de temperaturas. Tras el excesivo calor de los últimos días, por fin parece que las temperaturas bajarán de los 30 grados y se situarán entre los 20 de mínimas y los 26 de máximas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la previsión del tiempo indica que en el norte de la isla, por debajo de los 900 - 1100 metros, habrá intervalos nubosos, nuboso en horas nocturnas. En el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos matinales en costas.

El viento soplará flojo del noroeste con predominio de las brisas en costas, mientras que en altas cumbres, de flojo a moderado de componente sur.

Personas bañándose en el mar para soportar el calor, archivo. / Arturo Jiménez

Previsión general

A nivel general, se esperan cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura durante las horas nocturnas salvo en la vertiente este, tendiendo a poco nubosos el resto del día.

En el resto de islas estará nuboso en zonas bajas del norte, tendiendo a intervalos durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso con algún intervalo matinal en costas.

Temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso de las máximas en Lanzarote y Fuerteventura, aunque aún se podrán alcanzar los 30°C en el interior este de las islas más orientales.

Viento de flojo a moderado del noroeste con predominio de brisas durante las horas centrales.