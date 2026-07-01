Los vecinos de Las Crucitas en Granadilla de Abona reciben ocho huertos municipales para autoconsumo

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona entregó ocho nuevos huertos municipales en la finca de Las Crucitas, una iniciativa destinada a facilitar el autoconsumo, acercar la agricultura a nuevos perfiles de población y reforzar el vínculo con el sector primario.

Las parcelas han sido acondicionadas previamente y cuentan con los recursos básicos para que las personas adjudicatarias puedan comenzar a cultivar desde el primer momento. El proyecto busca recuperar la agricultura tradicional, promover hábitos saludables y crear espacios de convivencia entre vecinos.

La concejalía de Sector Primario enmarca esta entrega en su estrategia para impulsar un modelo agrícola más participativo y sostenible, así como para favorecer el relevo generacional y mantener vivas las prácticas vinculadas al campo en el municipio. El concejal, José Sanabria, destaca la alta participación vecinal en esta iniciativa y señala que "los huertos municipales permiten generar nuevas oportunidades para quienes quieren iniciarse en la agricultura sin disponer de terrenos propios". Con esta nueva adjudicación, Granadilla de Abona amplía el uso de la finca municipal de Las Crucitas como espacio de cultivo, educación ambiental y apoyo a la autosuficiencia alimentaria.