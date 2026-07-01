Prevención
Tenerife incorpora 95 nuevos policías nacionales para potenciar la prevención e investigación
La Isla recibe casi tres de cada cuatro agentes que se incorporan al Archipiélago
La Policía Nacional refuerza Tenerife con 95 nuevos agentes, la mayor parte de los 130 policías de nuevo ingreso destinados a Canarias. Medio centenar se incorporan a la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 40 a Tenerife Sur, dos a Puerto de la Cruz y tres al Aeropuerto Tenerife Sur.
La llegada de estos efectivos policiales supone que Tenerife concentre cerca de tres de cada cuatro agentes que estrenan destino en el Archipiélago. El resto se reparte entre Puerto del Rosario (Fuerteventura), con 23 incorporaciones, y Arrecife (Lanzarote), con 12.
Destinos definitivos
Los nuevos policías han concluido su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y desarrollaron un año de prácticas en distintas unidades. Ahora se incorporan a sus destinos definitivos para reforzar las labores de prevención, investigación, respuesta policial y atención ciudadana.
El refuerzo se completa con 46 agentes procedentes del concurso general de méritos, que pasan desde otras plantillas a dependencias canarias. En total, la Policía Nacional incorpora 176 efectivos al Archipiélago. La distribución de los 46 no ha sido detallada por la Policía aún.
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