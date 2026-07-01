Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeTráfico de drogasGuaguas de dos pisos en TenerifePlan de empleo de Santa CruzVolcán TajogaiteCD Tenerife
instagramlinkedin

Prevención

Tenerife incorpora 95 nuevos policías nacionales para potenciar la prevención e investigación

La Isla recibe casi tres de cada cuatro agentes que se incorporan al Archipiélago

Nuevas incorporaciones de la Policía Nacional en el Archipiélago

Nuevas incorporaciones de la Policía Nacional en el Archipiélago / Miguel Barreto / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

La Policía Nacional refuerza Tenerife con 95 nuevos agentes, la mayor parte de los 130 policías de nuevo ingreso destinados a Canarias. Medio centenar se incorporan a la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 40 a Tenerife Sur, dos a Puerto de la Cruz y tres al Aeropuerto Tenerife Sur.

La llegada de estos efectivos policiales supone que Tenerife concentre cerca de tres de cada cuatro agentes que estrenan destino en el Archipiélago. El resto se reparte entre Puerto del Rosario (Fuerteventura), con 23 incorporaciones, y Arrecife (Lanzarote), con 12.

Destinos definitivos

Los nuevos policías han concluido su formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila y desarrollaron un año de prácticas en distintas unidades. Ahora se incorporan a sus destinos definitivos para reforzar las labores de prevención, investigación, respuesta policial y atención ciudadana.

Noticias relacionadas y más

El refuerzo se completa con 46 agentes procedentes del concurso general de méritos, que pasan desde otras plantillas a dependencias canarias. En total, la Policía Nacional incorpora 176 efectivos al Archipiélago. La distribución de los 46 no ha sido detallada por la Policía aún.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'
  2. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
  3. El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
  4. El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
  5. Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos
  6. Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
  7. La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros
  8. La cafetería de Tenerife que conquista a los amantes del café de especialidad: recién tostado, dulces artesanales y focaccias

Tenerife incorpora 95 nuevos policías nacionales para potenciar la prevención e investigación

Tenerife incorpora 95 nuevos policías nacionales para potenciar la prevención e investigación

Los vecinos de Las Crucitas en Granadilla de Abona reciben ocho huertos municipales para autoconsumo

Los vecinos de Las Crucitas en Granadilla de Abona reciben ocho huertos municipales para autoconsumo

El Cabildo de Tenerife adjudica 21 viviendas públicas en La Victoria de Acentejo con una inversión de más de cuatro millones

El Cabildo de Tenerife adjudica 21 viviendas públicas en La Victoria de Acentejo con una inversión de más de cuatro millones

Tenerife activa la tercera Operación Prometeo con los drones militares como novedad en la lucha contra los incendios

Tenerife activa la tercera Operación Prometeo con los drones militares como novedad en la lucha contra los incendios

La movilidad empresarial, aliada de la sostenibilidad y la competitividad

La movilidad empresarial, aliada de la sostenibilidad y la competitividad

La Aemet prevé que el calor continúe en Tenerife este jueves: se esperan máximas de 30 grados

La Aemet prevé que el calor continúe en Tenerife este jueves: se esperan máximas de 30 grados

El Costa Adeje Tenerife se concentrará en Fuerteventura de la mano de Coral Hotels y ofrecerá entrenamientos gratuitos para 40 niñas de la isla

El Costa Adeje Tenerife se concentrará en Fuerteventura de la mano de Coral Hotels y ofrecerá entrenamientos gratuitos para 40 niñas de la isla

Nueva subvención de 370.000 euros del Cabildo de Tenerife para modernizar el comercio de la isla

Nueva subvención de 370.000 euros del Cabildo de Tenerife para modernizar el comercio de la isla
Tracking Pixel Contents