Tenerife activa la tercera Operación Prometeo con los drones militares como novedad en la lucha contra los incendios

El acuartelamiento de Ingenieros, en La Cuesta, acogió la presentación y puesta en marcha de la tercera Operación Prometeo, el despliegue de patrullas militares en los montes de Tenerife para prevenir incendios forestales y disuadir a posibles pirómanos o incendiarios.

Los drones militares se añaden en esta edición a un operativo que consolida la alianza entre el Cabildo de Tenerife y el Ejército. Así lo constataron durante el acto tanto el jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias, Alfonso Pardo de Santayana, como la presidenta insular, Rosa Dávila.

El Ejército aportará más de 2.000 efectivos para patrullar los montes de la Isla desde este miércoles 1 de julio hasta el 30 de septiembre.

En total serán 2.500 los efectivos incluidos en este despliegue si se suman los de la Brifor del Cabildo, cuyo papel será clave, bomberos o cuerpos de seguridad.

Una campaña que podría ampliarse hasta octubre

Las adversas condiciones climatológicas, con el anuncio de varias olas de calor en el verano, podrían ampliar la campaña al mes de octubre.

Así lo anunció durante el acto, como objeto de negociación inminente con el Ministerio de Defensa, Dávila, quien agradeció el compromiso del Ejército con Tenerife.

Serán 92 días con diez patrullas diarias de dos soldados cada una, cinco en horario diurno y otras tantas por la noche. Estarán dotadas con la mejor tecnología y coordinadas con un centro logístico en conexión directa con el Cecopin insular.

Este año las patrullas se extienden algo más al sur, sin dar muchos más detalles por seguridad. Harán su trabajo sobre el terreno en puntos concretos donde en años anteriores se han producido conatos.

El general Pardo de Santayana lo resumió así: "Nuestra misión es llegar cuando todavía es un conato; o sea, antes del inicio del incendio".

Prometeo nació tras el gran incendio de 2023

Prometeo nació en 2024 como respuesta institucional al gran incendio forestal que afectó a Tenerife en agosto de 2023.

Aquel fuego, originado en los altos de Arafo la noche del 15 de agosto, arrasó 12.273 hectáreas, principalmente de pinar, y obligó a desalojar a unas 12.000 personas.

Aunque no se registraron víctimas mortales ni daños generalizados en viviendas, el incendio causó un grave impacto en los ecosistemas de la Corona Forestal.

Tres años de despliegue en los montes de Tenerife

La primera edición de Prometeo, en el verano de 2024, movilizó a cerca de 2.000 efectivos militares y desplegó 10 patrullas terrestres diarias, hasta alcanzar unas 920 patrullas en tres meses.

En 2025, el Ejército repitió el operativo con unos 2.300 efectivos, repartidos también en 920 patrullas. Mientras que en 2026, el dispositivo crece hasta los 2.500 efectivos e incorpora por primera vez drones.

Habrá ampliación.