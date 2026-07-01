Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeTráfico de drogasGuaguas de dos pisos en TenerifePlan de empleo de Santa CruzVolcán TajogaiteCD Tenerife
instagramlinkedin

Nueva subvención de 370.000 euros del Cabildo de Tenerife para modernizar el comercio de la isla

Cada proyecto podrá optar a una ayuda de hasta 50.000 euros, con financiación que puede cubrir hasta el 100 % de los gastos subvencionables

Musicanarias, uno de los comercios históricos de Santa Cruz de Tenerife

Musicanarias, uno de los comercios históricos de Santa Cruz de Tenerife

Ver galería

Musicanarias, uno de los comercios históricos de Santa Cruz de Tenerife / María Pisaca

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alexis Vella

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife pone en vigor en el Consejo de Gobierno una nueva línea de subvenciones destinada a impulsar la innovación y la competitividad del comercio minorista, la restauración y los servicios personales de la isla, con una dotación global de hasta 370.000 euros. La convocatoria, impulsada desde la Consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa que dirige la consejera Krysten Martín, está dirigida a asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales del sector, que actuarán como entidades canalizadoras de proyectos de modernización y dinamización económica.

La iniciativa, según informa la corporación insular, cuenta con un crédito inicial de 320.000 euros, ampliable en 50.000 euros adicionales en función de la disponibilidad presupuestaria, hasta alcanzar el máximo previsto de 370.000 euros. Cada proyecto podrá optar a una ayuda de hasta 50.000 euros, con financiación que puede cubrir hasta el 100 % de los gastos subvencionables, siempre que las actuaciones presentadas cuenten con un presupuesto mínimo de 25.000 euros. El objetivo es facilitar el acceso de las entidades representativas del sector a recursos que permitan desarrollar proyectos de transformación, innovación y mejora de la gestión empresarial.

Modernización y sostenibilidad

Las bases de la convocatoria establecen que las iniciativas deberán tener un impacto directo en el tejido empresarial del comercio y la restauración, para priorizar aquellas orientadas a la modernización de los modelos de gestión, la incorporación de herramientas digitales y la implantación de criterios de sostenibilidad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde el área insular se subraya que este programa busca reforzar la competitividad del pequeño y mediano comercio de Tenerife en un contexto de transformación del sector. Todo ello, para favorecer la adopción de soluciones innovadoras que mejoren su capacidad de adaptación al mercado actual.

Noticias relacionadas y más

La consejera Krysten Martín destaca, en el marco de esta línea de ayudas, que se pretende “mejorar la competitividad del tejido productivo a través de la innovación" y así favorecer "que los comerciantes de la isla puedan acceder a herramientas de modernización y prácticas sostenibles que les permitan competir con garantías”. En este sentido, el Cabildo de Tenerife encuadra esta convocatoria dentro de su estrategia de apoyo a la economía local y al fortalecimiento del comercio de proximidad, un sector clave para la dinamización económica, la modernización del tejido empresarial y la cohesión territorial de la isla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'
  2. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
  3. El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
  4. El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
  5. Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos
  6. Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
  7. La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros
  8. La cafetería de Tenerife que conquista a los amantes del café de especialidad: recién tostado, dulces artesanales y focaccias

Nueva subvención de 370.000 euros del Cabildo de Tenerife para modernizar el comercio de la isla

Nueva subvención de 370.000 euros del Cabildo de Tenerife para modernizar el comercio de la isla

El Cabildo de Tenerife adjudica 21 viviendas públicas en La Victoria de Acentejo con una inversión de más de cuatro millones de euros

El Cabildo de Tenerife adjudica 21 viviendas públicas en La Victoria de Acentejo con una inversión de más de cuatro millones de euros

El guachinche de Tenerife con vistas al Teide que conquista por sus carnes a la brasa y su cocina canaria tradicional

El guachinche de Tenerife con vistas al Teide que conquista por sus carnes a la brasa y su cocina canaria tradicional

Tenerife activa la tercera Operación Prometeo con los drones militares como novedad en la lucha contra los incendios

Tenerife activa la tercera Operación Prometeo con los drones militares como novedad en la lucha contra los incendios

Los narcos detenidos en el sur de Tenerife llamaron al 1-1-2 al verse perseguidos: era la Guardia Civil

Los narcos detenidos en el sur de Tenerife llamaron al 1-1-2 al verse perseguidos: era la Guardia Civil

El Cabildo impulsa la vivienda pública con cuatro millones para una promoción en el norte de Tenerife

El Cabildo impulsa la vivienda pública con cuatro millones para una promoción en el norte de Tenerife

El Cabildo de Tenerife aprueba la rehabilitación de la TF-523 por casi dos millones de euros

El Cabildo de Tenerife aprueba la rehabilitación de la TF-523 por casi dos millones de euros

El Cabildo de Tenerife responde a Adepac: la subvención está concedida pero falta documentación

El Cabildo de Tenerife responde a Adepac: la subvención está concedida pero falta documentación
Tracking Pixel Contents