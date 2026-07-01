Nueva subvención de 370.000 euros del Cabildo de Tenerife para modernizar el comercio de la isla

El Cabildo de Tenerife pone en vigor en el Consejo de Gobierno una nueva línea de subvenciones destinada a impulsar la innovación y la competitividad del comercio minorista, la restauración y los servicios personales de la isla, con una dotación global de hasta 370.000 euros. La convocatoria, impulsada desde la Consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa que dirige la consejera Krysten Martín, está dirigida a asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales del sector, que actuarán como entidades canalizadoras de proyectos de modernización y dinamización económica.

La iniciativa, según informa la corporación insular, cuenta con un crédito inicial de 320.000 euros, ampliable en 50.000 euros adicionales en función de la disponibilidad presupuestaria, hasta alcanzar el máximo previsto de 370.000 euros. Cada proyecto podrá optar a una ayuda de hasta 50.000 euros, con financiación que puede cubrir hasta el 100 % de los gastos subvencionables, siempre que las actuaciones presentadas cuenten con un presupuesto mínimo de 25.000 euros. El objetivo es facilitar el acceso de las entidades representativas del sector a recursos que permitan desarrollar proyectos de transformación, innovación y mejora de la gestión empresarial.

Modernización y sostenibilidad

Las bases de la convocatoria establecen que las iniciativas deberán tener un impacto directo en el tejido empresarial del comercio y la restauración, para priorizar aquellas orientadas a la modernización de los modelos de gestión, la incorporación de herramientas digitales y la implantación de criterios de sostenibilidad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde el área insular se subraya que este programa busca reforzar la competitividad del pequeño y mediano comercio de Tenerife en un contexto de transformación del sector. Todo ello, para favorecer la adopción de soluciones innovadoras que mejoren su capacidad de adaptación al mercado actual.

La consejera Krysten Martín destaca, en el marco de esta línea de ayudas, que se pretende “mejorar la competitividad del tejido productivo a través de la innovación" y así favorecer "que los comerciantes de la isla puedan acceder a herramientas de modernización y prácticas sostenibles que les permitan competir con garantías”. En este sentido, el Cabildo de Tenerife encuadra esta convocatoria dentro de su estrategia de apoyo a la economía local y al fortalecimiento del comercio de proximidad, un sector clave para la dinamización económica, la modernización del tejido empresarial y la cohesión territorial de la isla.