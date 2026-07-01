Siam Park estrena sus noches de verano con Siam Night 2026

Más de 4.000 personas asistieron el pasado sábado 27 de junio a la inauguración de Costa Adeje Siam Night 2026, la propuesta de ocio nocturno con la que Siam Park adapta su oferta al verano en Tenerife. La actividad continuará durante los meses de julio y agosto, de martes a sábado, entre las 20:00 y las 24:00 horas.

La apertura reunió a residentes y visitantes en una versión nocturna del parque acuático, con iluminación especial, música, efectos visuales y algunas de sus atracciones más conocidas funcionando en horario de tarde-noche. La iniciativa busca ofrecer una alternativa de ocio vinculada al verano en el sur de Tenerife, especialmente en una franja horaria con temperaturas más suaves.

Según informó el Grupo Loro Parque, propietario de Siam Park, la propuesta no se limita a abrir las instalaciones fuera de su horario habitual, sino que incorpora una ambientación específica para transformar el recorrido del parque durante la noche.

Cuatro zonas temáticas en el recorrido

La edición de 2026 se organiza en torno a cuatro zonas temáticas inspiradas en los personajes de los cuentos históricos de Siam. Cada espacio se identifica con un color y un elemento: verde, asociado a la naturaleza; azul, al agua; rosa, al cielo; y dorado, al fuego.

Durante la inauguración, los asistentes recorrieron estos cuatro ambientes, distribuidos por distintas áreas del parque. La propuesta culminó en una escenificación final que combinó luz, sonido, agua y fuego, con el Wave Palace como uno de los puntos centrales del espectáculo.

La playa artificial, las zonas de paseo y varias atracciones se integraron en la ambientación nocturna, con láseres, proyecciones, música y efectos especiales. El objetivo de la organización es crear una experiencia diferente a la visita diurna habitual, aprovechando la escenografía del parque y el ambiente propio de las noches de verano.

Atracciones con iluminación nocturna

Entre las atracciones que forman parte de la experiencia figuran algunas de las más conocidas del recinto, como Tower of Power y Saifa, que adquieren una puesta en escena distinta con la iluminación nocturna.

La combinación de música, recorridos por el parque y menor intensidad del calor permite un uso diferente del espacio. La propuesta está orientada tanto a quienes buscan disfrutar de las atracciones como a quienes prefieren una noche más tranquila, con zonas de descanso y espacios de ocio.

La programación de la inauguración incluyó también sesiones de DJs en vivo, zonas chill-out, juegos interactivos y áreas de descanso. Con ello, el parque busca diversificar el perfil del público, desde familias y grupos de amigos hasta visitantes que buscan actividades nocturnas durante sus vacaciones en Tenerife.

Ocio nocturno durante julio y agosto

Siam Night 2026 continuará durante los meses de julio y agosto. El horario previsto será de 20:00 a 24:00 horas, de martes a sábado.

El Grupo Loro Parque mantiene para esta edición el 50% de descuento para residentes canarios, además de un servicio de guaguas desde distintos puntos de la Isla, con el objetivo de facilitar el acceso al parque.

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Las entradas están disponibles a través de la web oficial de Siam Park, en taquillas y en puntos de venta autorizados.