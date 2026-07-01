Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita

Tenerife es conocida por sus playas de arena volcánica, sus zonas turísticas del sur y sus piscinas naturales en el norte. Sin embargo, el litoral de la Isla también guarda pequeños rincones que, por sus pequeñas dimensiones, suelen pasar desapercibidos para darnos un baño.

Son playas de pocos metros, algunas están situadas dentro de pueblos pesqueros, donde el atractivo no está en los kilómetros de arena, sino en el paisaje y la tranquilidad que se respira. Entre las playas más pequeñas de Tenerife destacan El Varadero, en Adeje; San Telmo, en Puerto de la Cruz; y Alcalá, en Guía de Isora. Tres zonas de baño que son muy distintas entre ellas, pero que están unidas por su pequeño tamaño.

El Varadero, entre las playas más pequeñas de Tenerife

La playa de El Varadero, situada junto al pueblo pesquero de La Caleta, en el municipio de Adeje, está entre las playas más pequeñas de Tenerife. Tiene apenas 25 metros de longitud y una anchura media de 8 metros.

Se trata de una playa semiurbana, con muy poca afluencia y compuesta de callaos, grava y arena oscura. El Varadero dispone de una pequeña una zona de entrada y salida para las embarcaciones de recreo y pesca. Esa actividad forma parte de la identidad de la zona y, además, marca la diferencia con el resto de playas que hay en Adeje, pues son mucho más turísticas.

Playa del Varadero, en Adeje. / Ayuntamiento de Adeje

Sus aguas son tranquilas y el fondo marino es relativamente plano, por lo que esta zona de baño resulta muy cómoda para familias y para aquellos que busquen un lugar alejado del bullicio turístico.

La playa no dispone de servicios, es decir, carece de aseos, duchas y socorristas. Tampoco se pueden alquiler sombrillas ni hamacas, pero sí se puede disfrutar de la gastronomía después de darse un bañito.

El acceso es sencillo a pie y la playa dispone de acceso adaptado. También se puede llegar en transporte público con las líneas interurbanas 467 y 448.

San Telmo, una pequeña 'piscina' natural en pleno Puerto de la Cruz

La playa de San Telmo, en Puerto de la Cruz, es una de las zonas de baño más tradicionales del norte de Tenerife. Con unos 20 metros de largo por 20 metros de ancho, esta pequeña cala forma parte del paisaje cotidiano del municipio y está en pleno centro de la ciudad.

San Telmo está situada junto a la ermita del siglo XVIII que le da nombre. Su origen está ligado a los antiguos usos portuarios de la zona, ya que en el pasado funcionó como un pequeño embarcadero. Hoy es uno de los espacios más populares para darse un baño sin alejarse del casco urbano.

La playa está compuesta por callaos, arena negra y picón. Sin embargo, lo que más llama la atención a los turistas son los charcos naturales que se llenan y se vacían de agua en función de las mareas.

Zona de San Telmo, en Puerto de la Cruz. / Arturo Jiménez

La playa cuenta con Bandera Azul, un reconocimiento asociado a la calidad de sus aguas y a los servicios disponibles. Dispone de duchas, papeleras, servicio de limpieza y restauración. También tiene acceso para personas con movilidad reducida, aunque no cuenta con aparcamiento. Además, el paseo de San Telmo tiene tiendas, cafeterías, bares y restaurantes.

Alcalá, una playa marinera con vistas a La Gomera

La playa de Alcalá, en el municipio de Guía de Isora, completa esta ruta por algunas de las playas más pequeñas de Tenerife. Tiene aproximadamente 30 metros de longitud y 15 metros de anchura, y está muy cerca de playa San Juan.

Se trata de una playa de arena gris, arena negra, grava y picón, situada junto a un pequeño muelle con barcos pesqueros. A pesar de su reducido tamaño, Alcalá cuenta con algunos servicios básicos, como lavapiés y papeleras. En su entorno también hay bares y restaurantes, y se puede acceder fácilmente a pie o en coche. Además, dispone de aparcamiento y parada de guaguas.

Playa de Alcalá, en Guía de Isora. / ED

Uno de los mayores atractivos de esta playa está en la oferta gastronómica de sus alrededores. En Alcalá se pueden encontrar restaurantes especializados en pescado fresco, marisco y comida tradicional canaria, una propuesta que convierte la visita en algo más que un simple baño.

El otro gran reclamo llega al final del día. Desde la playa y el paseo marítimo se pueden contemplar espectaculares puestas de sol con vistas a La Gomera.