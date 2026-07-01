La Orotava endurece la ordenanza de tráfico para evitar el abandono de vehículos en sus calles

La Orotava endurece su ordenanza de tráfico para evitar que los vehículos permanezcan durante semanas o meses abandonados en la vía pública y para frenar el uso de las calles como escaparate de coches en venta. El Ayuntamiento prepara una nueva ordenanza de tráfico y movilidad que, además, reforzará el control sobre las plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR).

La principal novedad del texto será la fijación de un plazo máximo de un mes para que un vehículo permanezca estacionado de forma continuada en el mismo lugar. La medida permitirá intervenir en casos que no encajan en la figura legal del vehículo abandonado, pero que mantienen ocupadas plazas públicas durante largos periodos sin que el coche se desplace.

El Gobierno local -mayoría de Coalición Canaria (CC)- ya tramita la retirada de automóviles abandonados, pero reconoce que hay casos en los que no alcanzan esa consideración jurídica pese a permanecer inmóviles durante meses. Con la nueva norma, el Consistorio podrá actuar también ante esos supuestos y evitar que la falta de rotación agrave la escasez de aparcamiento en determinadas zonas de la Villa del norte de Tenerife.

La ordenanza prohibirá asimismo utilizar la vía pública para exponer y vender vehículos cuando esa actividad tenga carácter empresarial. El objetivo es impedir que los coches con carteles de venta ocupen de forma prolongada las plazas destinadas al uso general y corregir una práctica por la que el Ayuntamiento recibe quejas vecinales. El texto también la vincula con la competencia desleal frente a los negocios que desarrollan su actividad desde un establecimiento.

Regulación para PMR

La tercera medida incorpora una regulación específica de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida (PMR). La norma reforzará los mecanismos de control y dará más herramientas a la Policía Local para actuar frente a los usos indebidos de estos espacios.

El borrador ya ha sido trasladado al resto de los grupos políticos del Ayuntamiento (PP, PSOE y Asamblea Por La Orotava) y se publicará en los próximos días en la web municipal para abrir un periodo de aportaciones ciudadanas antes de llevarlo al pleno. La nueva regulación sustituirá y actualizará el marco existente sobre circulación y estacionamiento para adaptarlo a problemas que el Ayuntamiento considera cada vez más frecuentes.

El grupo de gobierno de La Orotava defiende que la norma busca ordenar el uso del espacio público, mejorar la movilidad y favorecer la convivencia. La ordenanza no se limita a regular cómo se circula o dónde se aparca. El concejal de Seguridad y Emergencias, Narciso Pérez (CC), sostiene que "el cambio responde a situaciones cotidianas que hasta ahora quedaban en un limbo normativo. La previsión es que las nuevas reglas permitan una respuesta más ágil, aunque su aplicación concreta dependerá del texto definitivo y de la aprobación plenaria tras la fase de exposición pública". El documento entrará en vigor una vez concluida su tramitación y publicada la nueva ordenanza en el Boletín Oficial.