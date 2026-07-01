¿Es obligatorio llevar un extintor en el coche? La DGT lo deja claro y puede sorprender a muchos conductores tinerfeños

Los desplazamientos de verano han comenzado y los conductores deben revisar que cuentan con todos los elementos obligatorios antes de iniciar la ruta. Sin embargo, hay una duda que surge entre muchos usuarios y es si llevar un extintor en el coche también es obligatorio.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los turismos convencionales no tiene la obligación de equipar este equipo contra incendio, aunque los recomienda por motivos de seguridad. Asimismo, la normativa establece qué vehículo deben contar obligatoriamente con un extintor homologado en su interior.

¿Qué vehículos están obligados a llevar un extintor?

Según recoge el Reglamento General de Vehículos, el extintor es obligatorio en:

Autobuses.

Vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos.

Camiones y otros vehículos de mercancías de más de 3.500 kilos.

Además, el RACE recuerda que los turismos que arrastren un remolque ligero o una caravana también deben llevar un extintor homologado.

Multas de hasta 200 euros

No disponer del extintor cuando la normativa obliga a ello puede suponer una multa de hasta 200 euros, aunque sin pérdida de puntos. Los agentes de tráfico son los encargados de vigilar los vehículos e interponer sanciones cuando los propietarios no cumplan con la ley.

Tipos de extintor

Las autoridades aconsejan llevar un extintor homologado y especifico para automóviles. Entre los más recomendables se encuentran:

Clase A: para materiales sólidos como madera o plásticos.

para materiales sólidos como madera o plásticos. Clase B: indicado para combustibles líquidos como gasolina o aceite.

indicado para combustibles líquidos como gasolina o aceite. Clase C: destinado a incendios provocados por gases.

Tiene un precio que oscila entre 16 y 30 euros, una pequeña inversión que puede ser clave en casos de emergencia y ayudar a que evitar daños más graves. Además, se debe ir revisando periódicamente en estado del extintor para asegurarse que está en buen estado antes de su uso.

Este elemento antiincendios es una carga que debe ir correctamente sujeta en el vehículo, ya sea en el maletero o bajo un asiento, para evitar que salga despedido en caso de frenazo o accidente y ponga en peligro al conductor y al resto de pasajeros del coche.