La movilidad empresarial, aliada de la sostenibilidad y la competitividad

La movilidad empresarial también forma parte de la huella ambiental. Con esta premisa, Femete celebró ayer en su sede de La Laguna la jornada formativa “Movilidad Empresarial”, un encuentro que reunió a empresas y profesionales para conocer herramientas prácticas que les permitan medir el impacto de los desplazamientos vinculados a su actividad y aplicar medidas realistas que contribuyan a reducirlo en Canarias.

La iniciativa se desarrolló dentro del proyecto INDUCES (INDUstria Canaria para una Economía Sostenible), que subvenciona la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, orientado a acompañar a las empresas industriales en la mejora de su gestión ambiental y en la medición de su huella ambiental. Este proyecto cuenta con un módulo específico dedicado a la movilidad laboral y al análisis de los desplazamientos del personal hacia sus centros de trabajo, una dimensión que cada vez adquiere mayor relevancia en las estrategias de sostenibilidad empresarial.

Durante la inauguración, la directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Ana María Zurita Expósito, subrayó que la transición hacia una economía más sostenible requiere la implicación conjunta de administraciones públicas y empresas: “Desde el Gobierno de Canarias queremos acompañar a nuestras empresas en este proceso de transformación, facilitando herramientas que les permitan avanzar hacia modelos más sostenibles, innovadores y competitivos. Proyectos como INDUCES demuestran que la colaboración público-privada es fundamental para afrontar con éxito los retos ambientales que tenemos por delante”.

Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, reafirmó el compromiso de la Federación con la sostenibilidad, la competitividad y la transición ambiental del tejido empresarial canario: “La sostenibilidad debe ser práctica, útil y adaptada a la realidad de nuestras empresas. La movilidad constituye un reto cotidiano para buena parte de nuestro tejido productivo, pero también representa una oportunidad para mejorar la eficiencia, reducir costes y avanzar hacia modelos empresariales más competitivos y responsables.”

El presidente de Femete destacó además que el proyecto INDUCES constituye una herramienta de acompañamiento para que las empresas puedan identificar oportunidades de mejora mediante diagnósticos personalizados y asesoramiento técnico especializado. Asimismo, animó a las empresas a participar activamente en este tipo de iniciativas, plantear sus dudas y aprovechar los recursos puestos a su disposición.

Medir para mejorar

La parte técnica de la jornada comenzó con la ponencia “Empresas en movimiento”, impartida por Inés Álvarez Benito, técnica del proyecto INDUCES, quien explicó por qué la movilidad constituye un componente esencial de la huella ambiental de cualquier organización. Durante su intervención mostró cómo identificar correctamente los desplazamientos asociados a la actividad empresarial, qué información resulta realmente útil recopilar y de qué manera esos datos permiten adoptar decisiones más eficaces para mejorar la sostenibilidad.

La segunda sesión, titulada “Movilidad laboral en la industria canaria: del dato a la acción”, corrió a cargo de Laura Álvarez Torres, directora de Operaciones de Senda Ecoway, consultora responsable del informe de movilidad laboral que forma parte del diagnóstico ambiental ofrecido a las empresas participantes en el proyecto INDUCES. Su intervención se centró en el análisis de los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo, mostrando metodologías sencillas para obtener información útil y diseñar estrategias orientadas a reducir y compensar la huella de carbono asociada a la movilidad laboral.

La jornada concluyó con la conferencia “Acciones de compensación ambiental y colaboración empresarial”, impartida por Alicia Rodríguez, directora general de la Fundación Foresta, quien presentó diferentes iniciativas de compensación ambiental y numerosos ejemplos de colaboración entre empresas que ya están contribuyendo a minimizar el impacto residual de su actividad mediante proyectos de restauración y conservación del entorno.

Soluciones adaptadas

A lo largo del encuentro quedó patente que la sostenibilidad empresarial requiere soluciones prácticas y adaptadas a la realidad de cada organización. Las personas participantes coincidieron en que medir constituye el primer paso para mejorar: conocer cómo se producen los desplazamientos asociados a la actividad empresarial permite identificar oportunidades de ahorro, optimizar recursos y reducir el impacto ambiental.

La jornada puso también de relieve el papel que desempeña Femete como entidad de acompañamiento al tejido empresarial, facilitando asesoramiento especializado para que las empresas avancen hacia modelos de gestión cada vez más sostenibles, eficientes y competitivos.

El proyecto INDUCES (INDUstria Canaria para una Economía Sostenible) es una iniciativa 100% subvencionada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, que refuerza la colaboración público-privada como elemento esencial para acelerar la transición ambiental de la industria canaria y contribuir a un desarrollo económico más sostenible. Las empresas interesadas en participar en este proyecto pueden contactar con el equipo técnico a través del teléfono 922 296 700 o del correo ialvarez@femete.es.