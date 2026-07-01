La Laguna impulsa la creación de un espacio público con instalaciones deportivas y aparcamiento

La Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad de La Laguna ha acondicionado un terreno de 900 metros cuadrados en el entorno de Los Baldíos, entre los caminos San Francisco de Paula y la Frescura, para comenzar la construcción de un espacio multifuncional con instalaciones deportivas y elementos biosaludables.

El edil del Área en la Corporación local, Ángel Chinea, visitó esta semana este enclave para comprobar el estado del proyecto, que ya ha completado su primera fase, la cual ha consistido en la limpieza del solar, la mejora de la subbase del pavimento para su posterior asfaltado y la mejora de los muros perimetrales existentes. Estas medidas de seguridad se complementarán con la instalación de un vallado de refuerzo tipo Hércules.

El concejal lagunero también aclaró que “uno de los usos alternativos que pretendemos otorgarle a una parte de este nuevo emplazamiento es el de aparcamiento público para la población local y visitante, especialmente durante la celebración de determinados eventos festivos o de otra índole, que conlleve un traslado importante de vehículos hasta este punto del municipio”.

Más para plazas para aparcar

A este respecto, recordó que por parte del Ayuntamiento de La Laguna «se está haciendo un esfuerzo importante» por ampliar la oferta de plazas de estacionamiento en los seis distritos, atendiendo a demandas directas que se han transmitido por parte de los propios vecinos y vecinas al Consistorio o a través del Foro Económico y Social de La Laguna.

Por último, Ángel Chinea quiso agradecer la implicación del Área de Servicios Municipales, liderada por el concejal Fran Hernández, en la creación de espacios ajardinados y senderos, que completarán la experiencia de cualquier usuario o usuaria de este nuevo espacio público que ganará el municipio en próximas fechas, según comunicó el Gobierno local.