El guachinche de Tenerife con vistas al Teide que conquista por sus carnes a la brasa y su cocina canaria tradicional
El local se caracteriza por poder disfrutar de la gastronomía tradicional en un ambiente familiar y a precios económicos
Los guachinches son lugares esenciales en Tenerife para disfrutar de la gastronomía tradicional canaria, en los que las carnes a la brasa y la cocina clásica mantiene el sabor de siempre. Uno de esos lugares es Guachinche Don Trino, un establecimiento situado al norte de la isla que se ha convertido en una para obligatoria para quienes buscan comer raciones generosas a precios económicos.
El local mantiene la esencia de los guachinches tradicionales, ofreciendo una propuesta basada en productos locales, raciones generosas y un ambiente familiar que lo ha convertido en una alternativa perfecta para disfrutar de un almuerzo o cena.
Cocina canaria y carnes a la brasa
En la carta del guachinche se pueden encontrar recetas tradicionales de la cocina canaria y carnes a la brasa, diferentes opciones clásicas que conquistan el paladar tanto de vecinos como de turistas. En su propuesta gastronómica destacan elaboraciones como:
- Escaldón de gofio
- Garbanzas
- Carne de cabra
- Huevos estrellados
- Champiñones rellenos de almogrote
- Quesos canarios
Los platos tradicionales de la gastronomía local que son un imprescindible para abrir el apetito y compartir con el resto de comensales. Además, como opciones de carne los clientes pueden disfrutar de bistec de cochino negro, bichillo o chuleta, entre otras carnes a la brasa.
Postres caseros, vino de la casa y vistas espectaculares
Para completar la experiencia gastronómica, los comensales pueden disfrutar de diferentes postes caseros elaborados a diario y perfectos para los amantes del dulce. Además, otro punto fuerte del local es su vino de cosecha propia, algo muy característico de los guachinches tradicionales de Tenerife.
Uno de los detalles que no pasa desapercibido son sus vistas privilegiadas al Teide, convirtiendo cualquier comida en una experiencia única.
Horario y ubicación
Guachinche Don Trino se encuentra en la Carretera Antigua Corujera 15, en Santa Úrsula. Cuenta con una valoración de 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han disfrutado de sus elaboraciones tradicionales.
El establecimiento abre de miércoles a domingo y su horario varía dependiendo el día:
- Miércoles de 13:00 a 17:00 horas
- Jueves y viernes de 13:00 a 16:30 horas y de 19:30 a 22:00 horas
- Sábado de 13:00 a 16:30 horas y de 19:30 a 21:30 horas
- Domingos de 13:00 a 16:00 horas
Lunes y martes el guachinche permanece cerrado por descanso del personal y los fines de semana solo coge reservas hasta las 13:00 horas, después atienden por orden de llegada.
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