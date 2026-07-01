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El Costa Adeje Tenerife se concentrará en Fuerteventura de la mano de Coral Hotels y ofrecerá entrenamientos gratuitos para 40 niñas de la isla

El hotel Coral Cotillo Beach será el cuartel general del conjunto blanquiazul durante su pretemporada y abrirá sus puertas para impulsar el fútbol femenino base a través de una iniciativa social sin precedentes en la isla

Coral Cotillo Beach

Coral Cotillo Beach

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Renata Domingo

El Costa Adeje Tenerife realizará parte de su preparación de pretemporada en Fuerteventura, donde el establecimiento Coral Cotillo Beach se convertirá en el epicentro de la concentración del conjunto blanquiazul. El hotel acogerá a la plantilla durante su estancia y adaptará sus instalaciones deportivas para ofrecer a las futbolistas un entorno de alto rendimiento en el que afrontar su puesta a punto física y táctica de cara a la nueva temporada.

Las sesiones oficiales de entrenamiento se desarrollarán principalmente en el Campo de Fútbol de El Cotillo, donde el equipo trabajará habitualmente en horario de mañana. Esta planificación se complementará con sesiones específicas de fuerza y recuperación en las instalaciones deportivas del Coral Cotillo Beach, aprovechando tanto el gimnasio interior como el espacio fitness exterior del complejo hotelero.

Equipo Costa Adeje

Equipo Costa Adeje / El Día

Más allá del ámbito competitivo, esta concentración pone de manifiesto el compromiso compartido de Coral Hotels y el Costa Adeje Tenerife con el desarrollo del deporte femenino y el fomento del fútbol base. Como parte de esta iniciativa, las propias jugadoras profesionales del club impartirán jornadas técnicas exclusivas dirigidas a niñas de Fuerteventura.

Próximamente se abrirá el plazo de inscripción para 40 plazas completamente gratuitas, destinadas a niñas de la isla que tendrán la oportunidad de entrenar junto a las futbolistas del primer equipo, compartir experiencias con ellas y vivir desde dentro la preparación de un club de la máxima categoría del fútbol femenino español. La iniciativa busca inspirar a las nuevas generaciones y contribuir al crecimiento del talento deportivo femenino en Fuerteventura.

Este proyecto es posible gracias a una estrecha colaboración institucional y organizativa que cuenta con el respaldo del Cabildo de Fuerteventura, la Fundación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), el Ayuntamiento de La Oliva y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, entidades que se suman a una acción que combina turismo deportivo, promoción del territorio y apoyo al deporte base.

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Zona deportiva Coral Cotillo Beach

Zona deportiva Coral Cotillo Beach / El Día

Con esta iniciativa, Coral Hotels y el Costa Adeje Tenerife consolidan una alianza que trasciende la preparación deportiva para generar un impacto social positivo, acercando el deporte profesional a la comunidad y creando oportunidades para que las jóvenes futbolistas de Fuerteventura puedan entrenar e inspirarse junto a sus referentes.

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