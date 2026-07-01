El Cabildo de Tenerife responde a Adepac: la subvención está concedida pero falta documentación

El Cabildo de Tenerife sostiene que la ayuda económica concedida a Adepac podrá abonarse "en días" una vez que la protectora subsane los errores detectados en la documentación presentada para justificar una subvención anterior.

Así lo explicó este miércoles el vicepresidente primero de la Corporación insular, Lope Afonso, durante una rueda de prensa en la que respondió a las críticas de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales en Canarias (Adepac). La entidad había acusado al Cabildo de "maltrato financiero" al asegurar que sigue sin recibir los fondos aprobados mientras continúa asumiendo el control, rescate y custodia de animales.

La polémica se produce después de que Adepac denunciara públicamente su situación económica y reclamara una mayor implicación de la administración insular para poder atender a los animales bajo su custodia. La protectora vinculó esa reclamación con actuaciones recientes, entre ellas el rescate de una veintena de perros en el norte de Tenerife.

Una subvención concedida, pero pendiente de trámite

Afonso explicó que la ayuda a Adepac está concedida, pero señaló que el Cabildo no puede realizar la transferencia hasta que se complete el procedimiento administrativo relativo a la justificación de una subvención anterior.

Según el vicepresidente insular, para liberar los nuevos fondos es necesario que la entidad entregue correctamente la documentación requerida. El Cabildo sostiene que el pasado mes se solicitó a Adepac la subsanación de varios aspectos porque parte de la documentación no se había aportado o presentaba errores.

Una vez que la protectora remita la información corregida, los servicios insulares deberán analizarla para comprobar que cumple con los términos de la convocatoria. Si todo está en regla, la Corporación asegura que podrá proceder al pago en un plazo breve.

La denuncia de Adepac

Adepac había difundido un comunicado en el que reconocía que el Cabildo aprobó en mayo una subvención a la entidad, pero advertía de que aún no había recibido el dinero por problemas burocráticos.

La protectora sostiene que esta situación dificulta su labor diaria, especialmente en un contexto en el que asegura seguir asumiendo tareas de alimentación, medicación, custodia y atención veterinaria de animales intervenidos o rescatados.

La asociación reclamó que la administración insular se implique económicamente en lo que considera un servicio esencial relacionado con la protección animal. También denunció que la falta de liquidez compromete la capacidad de respuesta de la entidad ante nuevos casos de abandono o maltrato.

El rescate de perros en el norte de Tenerife

La reclamación de Adepac llega tras el reciente rescate de más de una veintena de perros en una finca del norte de Tenerife, una actuación que la entidad ha citado como ejemplo de la presión asistencial que soporta.

Según la protectora, los animales quedaron bajo su custodia y requieren atención, manutención y seguimiento veterinario. La entidad sostiene que este tipo de intervenciones implican gastos inmediatos que no siempre pueden esperar a los plazos administrativos.

Desde el Cabildo, sin embargo, se insiste en que la tramitación de subvenciones públicas debe cumplir los procedimientos de justificación y control establecidos. Afonso subrayó que la ayuda no está en cuestión, pero que su pago depende de que se cierre correctamente la documentación pendiente.