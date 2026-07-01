El Cabildo de Tenerife aprueba la rehabilitación de la TF-523 por casi dos millones de euros
La Corporación insular da luz verde al proyecto de renovación integral del firme, que contará con un plazo de ejecución de cuatro meses tras su licitación
El Cabildo de Tenerife ha dado un paso decisivo para la mejora de las infraestructuras viarias en el sur de la isla. La Corporación insular ha aprobado el proyecto de rehabilitación del firme de la carretera TF-523, en el municipio de Arafo, una actuación presupuestada con un importe base de licitación de 1.989.336 euros.
Según ha informado este miércoles en rueda de prensa el vicepresidente segundo del Cabildo, José Miguel Ruano, el proyecto entra ahora en su fase de exposición pública. Las obras, una vez que se completen los trámites administrativos y se firme el acta de replanteo, tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.
Renovación integral para una vía de alta densidad
La TF-523 es una infraestructura clave para la conectividad de la comarca, soportando un importante volumen de desplazamientos diarios tanto de residentes como de vehículos comerciales. El proyecto contempla una intervención integral sobre la capa de rodadura con tres objetivos principales:
- Seguridad vial: Optimizar el agarre y las condiciones de la calzada para reducir la siniestralidad.
- Comodidad: Mejorar el confort de los usuarios durante la circulación diurna y nocturna.
- Durabilidad: Aplicar materiales de última generación para garantizar la resistencia de la vía a largo plazo frente al desgaste del tráfico pesado.
Próximos pasos hacia la licitación
El expediente de la obra ya cuenta con el visto bueno técnico y todos los informes sectoriales preceptivos sobre la mesa. Entre ellos, destaca el informe favorable de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Arafo, el visado de accesibilidad de Sinpromi y la autorización técnica del Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Tras esta aprobación inicial, el proyecto se someterá a un periodo de información pública durante un plazo de veinte días hábiles.
En caso de que no se registren alegaciones o reclamaciones por parte de terceros durante este periodo, la aprobación del proyecto pasará automáticamente a ser definitiva. Este hito administrativo permitirá a la institución insular activar de inmediato los pliegos para la posterior licitación pública y adjudicación de las obras de pavimentación.
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