El Cabildo impulsa la vivienda pública con cuatro millones para una promoción en el norte de Tenerife

Intensa actividad administrativa en el Palacio Insular. El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, reunido este miércoles en sesión ordinaria, ha dado luz verde a un importante paquete de inversiones destinadas al bienestar social, la modernización turística y el tejido comercial de la isla.

El vicepresidente primero de la corporación, Lope Afonso, ha sido el encargado de desglosar en rueda de prensa unos acuerdos que movilizan millones de euros en sectores estratégicos.

Luz verde a 21 nuevas viviendas públicas en La Victoria

El Cabildo ha aprobado la adjudicación a la empresa Falisa SL del contrato mixto para la redacción del proyecto y la posterior ejecución de las obras de 21 viviendas de promoción pública en el municipio de La Victoria de Acentejo.

La inversión total asciende a 4.160.815 euros, una cuantía que se distribuirá en tres anualidades hasta el año 2028. La financiación de este proyecto residencial se sustenta en un modelo de cooperación interadministrativa:

Instituto Canario de la Vivienda (Icavi): Aporta el 60% de los fondos.

Aporta el 60% de los fondos. Cabildo de Tenerife: Asume el 40% restante.

Esta promoción en el norte de la isla se enmarca dentro del convenio marco con el Icavi, un plan global dotado con 59 millones de euros (de los cuales el Cabildo sufraga 25 millones) encaminado a paliar la emergencia habitacional en Tenerife. Con el despegue de La Victoria, la corporación insular continúa sumando inmuebles a un mapa residencial que ya cuenta con promociones activas en Granadilla (47 viviendas), San Miguel (90), Güímar (30), El Rosario (29), Los Realejos (27), Arafo (24) y Santiago del Teide (17).

3,6 millones para revolucionar las Oficinas de Información Turística

En materia de Turismo, el Consejo de Gobierno ha ratificado la prórroga del programa de "Renovación de las Oficinas de Información Turística (OITs) incluidas en la Red INFOTEN" para el periodo 2027-2031. El objetivo es continuar transformando estos puntos de atención en espacios tecnológicos, innovadores y experienciales.

La prórroga cuenta con un presupuesto de 3,6 millones de euros, cofinanciado entre el Cabildo (2,52 millones) y los diferentes ayuntamientos participantes (1,08 millones).

Actualmente, la Red INFOTEN—coordinada a través de la empresa pública Turismo de Tenerife— está compuesta por 36 oficinas operativas por toda la geografía insular. No obstante, Lope Afonso ha adelantado que próximamente se incorporarán siete nuevas dependencias, elevando la red hasta un total de 43 oficinas conectadas.

Inyección económica para autónomos, comercios y restaurantes

Finalmente, el Cabildo de Tenerife ha acordado destinar una partida presupuestaria de 370.000 euros para fomentar la innovación y la competitividad del comercio minorista y la restauración local.

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Las pequeñas empresas, autónomos y entidades interesadas del sector podrán optar a una subvención máxima de hasta 50.000 euros por proyecto. Estas ayudas pretenden tener un alto impacto de transformación digital y mejora competitiva, llegando a cubrir hasta el 100% de los gastos subvencionables del proyecto propuesto, siempre y cuando la iniciativa presentada cuente con un presupuesto mínimo de ejecución de 25.000 euros.