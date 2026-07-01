La Aemet prevé un descenso moderado de temperaturas en Tenerife, aunque avisa de que podrán llegar a los 34º en Candelaria, El Rosario y Santa Cruz
Se esperan rachas muy fuertes de viento en algunos puntos de la isla
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un descenso moderado de temperaturas en Tenerife. Sin embargo, en algunos puntos seguirá notándose un fuerte calor.
Así, aunque las temperaturas rondarán entre los 22 grados de mínima y los 29 de máximas, algunas zonas seguirán por encima de los 30 grados. En concreto, la Aemet apunta que en las medianías del sudeste, sur y oeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana se podrán superar los 30º.
Las áreas más afectadas por el calor serán las zonas bajas de Candelaria, El Rosario y la parte occidental de Santa Cruz de Tenerife, donde se podrán alcanzar localmente los 34°C.
Fuertes vientos
El otro fenómeno destacado de la jornada será el viento, que soplará moderado del nordeste, con probables rachas muy fuertes en la vertiente sureste y el extremo noroeste durante la primera mitad del día. Tampoco se descarta alguna racha muy fuerte en la vertiente sur de Anaga a últimas horas.
En el suroeste de la isla habrá brisas y en las cumbres centrales, viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte durante la mañana.
Nubes y calima
Además, la previsión del tiempo indica que en el norte, por debajo de unos 500 metros al inicio y unos 900 metros al final, habrá intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en horas centrales, mientras que en el resto de zonas estará poco nuboso.
La presencia de calima ligera en medianías y zonas altas que irá remitiendo durante la jornada.
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