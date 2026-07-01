La Aemet prevé que el calor continúe en Tenerife este jueves: se esperan máximas de 30 grados

Tenerife afrontará este jueves una jornada con predominio de nubes bajas en el nordeste, apertura de claros en las horas centrales y temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los termómetros aún podrán superar los 30 grados en zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana.

En Santa Cruz de Tenerife, la previsión apunta a una mínima de 22 grados y una máxima de 30. El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en la vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes.

La jornada estará marcada en Canarias por un ambiente algo más suave que en días anteriores, aunque el calor seguirá presente en algunas zonas. Las temperaturas máximas no superarán los 32 grados en el Archipiélago y las nubes bajas serán protagonistas en los nortes de las islas de mayor relieve.

Nubes bajas en el nordeste de Tenerife

En Tenerife, el cielo estará nuboso en el nordeste por debajo de los 900 a 1.100 metros. Durante las horas centrales del día se abrirán claros, especialmente en las zonas más expuestas a la influencia del alisio.

La Aemet no descarta lloviznas débiles durante la madrugada en medianías del nordeste, aunque serían de carácter puntual y poco significativo.

En el resto de la Isla predominarán los cielos poco nubosos, con algunos intervalos durante la madrugada y la tarde en el norte, sur y oeste.

Temperaturas en ligero descenso

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o experimentarán un descenso ligero, especialmente en las cumbres centrales, donde la bajada de las máximas podrá ser moderada.

Aun así, el calor no desaparecerá por completo. En zonas bajas del sur del área metropolitana se podrán superar los 30 grados, por lo que seguirá siendo recomendable evitar esfuerzos prolongados en las horas centrales del día y mantenerse hidratado.

Viento del norte con intervalos fuertes

El viento será otro de los factores a tener en cuenta este jueves en Tenerife. Soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en áreas expuestas.

La previsión señala especialmente la vertiente sur del área metropolitana, donde podrían producirse rachas localmente muy fuertes. Esta situación puede afectar a la conducción en vías expuestas, especialmente en tramos abiertos o con cambios bruscos de dirección del viento.

Previsión en el resto del Archipiélago

En Gran Canaria, el norte amanecerá con nubes bajas por debajo de los 900-1.000 metros y baja probabilidad de lloviznas débiles en medianías durante la madrugada, mientras que en el resto predominarán los cielos despejados. Las temperaturas bajarán ligeramente, aunque aún podrán alcanzarse los 30-32 grados en medianías del sur, este y oeste. En Lanzarote y Fuerteventura también predominarán los cielos nubosos al inicio, tendiendo a poco nubosos en el sur y este durante el día, con máximas cercanas a los 30 grados de forma local.

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En La Gomera, el norte estará nuboso por debajo de los 900 metros, con claros en las horas centrales y posibilidad de lloviznas débiles de madrugada, mientras que el sur quedará poco nuboso y podría rozar los 30 grados en medianías. En La Palma y El Hierro habrá intervalos nubosos en el norte y este, tendiendo a cielos más abiertos durante el día, con temperaturas en ligero descenso, sobre todo en zonas altas. El viento del norte o nordeste soplará con intervalos fuertes en puntos expuestos de Gran Canaria, La Gomera, La Palma y El Hierro.