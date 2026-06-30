El taco tinerfeño que se postula a convertirse en el Mejor Taco de España 2026: se prepara con una tortilla roja con chile guajillo
El restaurante tinerfeño Chile Verde compite con su Taco de Asada frente a otras 14 propuestas culinarias en la gran final del campeonato
La IV edición del Campeonato de Tacos de España arrancó el pasado 28 de mayo con la participación de diferentes restaurantes de toda España y finaliza hoy, martes 30 de junio. Durante este periodo, se han valorado aspectos como el sabor, la calidad, la presentación, el relleno y el equilibrio de la combinación de los ingredientes que lleva el taco para elegir las elaboraciones que se enfrentarían en la gran final.
La valoración del público junto a la de inspectores gastronómicos, chefs, críticos especializados, influencers y expertos han decidido a los finalistas. Mientras que esta noche, una cata a ciegas llevada a cabo por un jurado profesional elegirá el ganador del Mejor Taco de España 2026.
El taco de Tenerife que busca conseguir el título
Chile Verde se encuentra en la calle Doctor Celestino Cobiella Zaera, 2, en Puerto de la Cruz. Para conseguir el título de Mejor Taco de España 2026 presenta una propuesta que recibe el nombre de Taco de Asada y está elaborada con una tortilla roja preparada con chile guajillo. Sobre ella se sirve una base de guacamole acompañada de carne de entrecot, salsa ranchera, cebolla, cilantro y limón.
Entre sus ingredientes se encuentran harina de maíz, tomate verde, tomate rojo, ajo, chile jalapeño, aguacate y carne de vacuno. Además, presenta un nivel de picante leve, con una intensidad de uno sobre tres.
El resto de finalistas que pelean por el reconocimiento
El taco tinerfeño se enfrentará a en Gijón ante otras propuestas culinarios sorprendentes que han conquistado el paladar de quienes lo han probado. El Taco de Asada se enfrenta a otros 14 finalistas que buscan alzarse por el título, entre los que se encuentran:
- Amaranto - Taco de Chamorro (Tarragona, Cataluña)
- El Mangood Taquería - Quesabirria (Estrella de la Casa) (Hospitalet de Llobregat, Cataluña)
- Cabrón Mexican Parrilla - Pulpo Hereje (Madrid)
- Costa MX - El Pulpo Gobernador (Vigo, Galicia)
- Pico de Galo - Taco de suadero con salsa tzatziki (Santiago de Compostela, Galicia)
- Doña Chepina - Quesabirria (San Sebastián, País Vasco)
- El Txoko Taberna - Taco de Chilorio estilo Sinaloa (Vitoria-Gasteiz, País Vasco)
- El Bellaco - Barbacoa de lechazo y su consomé (Burgos, Castilla y León)
- El Huey Cabanyal - Taco Brasa Azul (Valencia, Comunidad Valenciana)
- La Sufrida - Chanty (Murcia, Región de Murcia)
- Taquería La Katrina - ESPAR-TAKO (Alcantarilla, Región de Murcia)
- Tekila - Taco Carnitas Michoacanas (Tomares, Andalucía)
- Tortea - Taco de gobernador (Santander, Cantabria)
- Vinoteca Planta 14 - Ancla y Maíz (Mieres, Asturias)
Todos ellos junto a la propuesta de Chile Verde buscan ganar la IV edición del campeonato y convertirse en el Mejor Taco de España 2026.
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