Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos

Mirar las autopistas de Tenerife desde una segunda planta ya no es una escena exclusiva de los autobuses turísticos de las grandes capitales europeas. El Cabildo de Tenerife ha presentado de forma oficial las nuevas guaguas de doble piso de TITSA, un modelo inédito en el transporte público regular de Canarias y pionero en el conjunto del Estado para trayectos interurbanos de estas características.

La puesta de largo, que ha funcionado como un auténtico ensayo general, ha estado encabezada por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, acompañada por la consejera de Movilidad, Eulalia García, y la consejera delegada de TITSA, Victoria Padilla. A los mandos de la chófer Yurena, el vehículo completó un viaje inaugural de 30 kilómetros de "absoluta novedad" desde las cocheras de Cuevas Blancas hasta la salida 34 de la TF-1 (Fasnia / Las Eras), despertando una enorme expectación mediática. Las unidades comenzarán a operar de cara al público este mismo miércoles 1 de julio.

Más asientos y tecnología para las líneas más saturadas

Estas espectaculares guaguas, fabricadas por la empresa especialista Ayats en Girona, miden 14 metros de largo y están específicamente concebidas para rutas de largo recorrido, alta demanda y pocas paradas. Su gran ventaja es que permiten ganar capacidad de transporte sin necesidad de multiplicar el número de vehículos atrapados en el tráfico.

Un claro ejemplo es la línea 110 (Santa Cruz - Costa Adeje), que en 2025 movilizó a 1,2 millones de viajeros. Con la implantación de la doble altura, cada guagua pasará de 59 a 85 plazas, lo que supone un incremento del 44% de capacidad por trayecto. Además de la 110, se beneficiarán la 112 (hacia Los Cristianos) y la 108 (hacia Icod de los Vinos, en la TF-5).

Las primeras unidades de doble altura reforzarán los trayectos de largo recorrido hacia el norte y el sur de la isla, con más capacidad, nuevos sistemas de seguridad y el objetivo de ofrecer una alternativa más competitiva frente al vehículo privado

Características técnicas y seguridad de última generación

Adiós a los retrovisores: El vehículo carece de espejos convencionales; en su lugar, incorpora un sistema de cámaras digitales de alta definición que asisten al conductor.

El vehículo carece de espejos convencionales; en su lugar, incorpora un sistema de cámaras digitales de alta definición que asisten al conductor. Conectividad: Todos los asientos cuentan con cinturón de seguridad individual y puertos USB para la carga de dispositivos móviles.

Todos los asientos cuentan con cinturón de seguridad individual y puertos USB para la carga de dispositivos móviles. Accesibilidad total: La planta baja está adaptada para personas con movilidad reducida, cuenta con doble rampa de acceso (eléctrica y manual), pulsadores accesibles y sistemas de información visual mejorados.

Una flota de 18 gigantes para sumar 2 millones de plazas al año

El estreno de este lote forma parte de una estrategia mucho más amplia para dar respuesta a la saturación de las carreteras insulares, tensionadas aún más tras la implantación de la gratuidad del transporte público. El Cabildo de Tenerife ha adquirido inicialmente trece guaguas de dos pisos, cuya incorporación progresiva sumará hasta dos millones de plazas adicionales al año en los corredores más críticos.

“Estamos revolucionando la capacidad de TITSA, multiplicando el número de plazas y modernizando la flota para que cada vez más gente elija moverse en guagua, ofreciendo una alternativa real frente al vehículo privado”, defendió Rosa Dávila durante el trayecto.

Con una inversión sin precedentes de 351 guaguas nuevas en los últimos tres años, TITSA ha rebajado la edad media de su flota a poco más de tres años, situándose como una de las más jóvenes de España. El plan de crecimiento no se detiene aquí: a las unidades actuales se sumarán otras 57 guaguas convencionales este año y, de cara a 2027, se incorporarán 25 vehículos interurbanos más, cinco de los cuales volverán a ser de dos pisos, consolidando una flota final de 18 "gigantes" en las autopistas tinerfeñas.

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(Habrá ampliación)