Tenerife lidera el mapa de 'banderas negras' en Canarias por el "abandono" de Las Teresitas y el "ecocidio" de Cuna del Alma

La costa de Tenerife se convierte este año en el principal exponente del deterioro litoral en el archipiélago. La federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha hecho pública la concesión de sus tradicionales 'Banderas Negras', el listado estatal que señala los puntos más críticos de la costa por contaminación o mala gestión. De las cuatro distinciones otorgadas a Canarias, dos inciden directamente en los conflictos ambientales más severos de Tenerife: el histórico abandono de Las Teresitas y las reactivadas obras de Cuna del Alma en Adeje.

La organización insiste en que estas banderas sirven para visibilizar "los puntos más urgentes sobre los que intervenir" ante la inacción de las administraciones públicas y la presión urbanística y turística.

El foco sobre Tenerife: Contaminación y despropósito urbanístico

Las dos denuncias fijadas en la provincia occidental sitúan a la isla en una posición sumamente delicada en cuanto a sostenibilidad y protección del territorio:

Playa de Las Teresitas / MARIA PISACA

Bandera Negra por Contaminación: Playa de Las Teresitas: El colectivo ecologista otorga este distintivo a la playa capitalina debido a un "abandono severo planificado desde hace décadas". Ben Magec denuncia que los vecinos de San Andrés y los usuarios de Santa Cruz sufren diariamente las consecuencias de un escenario marcado por vertidos incontrolados de residuos urbanos, privatización e invasión de espacios públicos, carencia de infraestructuras esenciales y problemas graves de accesibilidad y seguridad, además de la degradación de su patrimonio natural y etnográfico.

Infografía del proyecto de Cuna del Alma en la parte cuyas obras han sido paralizadas por orden judicial. | / E. D.

Bandera Negra por Mala Gestión: Macroproyecto Cuna del Alma (Adeje): Por tercer año consecutivo, el polémico complejo del Puertito de Adeje se lleva la bandera negra. La organización recuerda que es el último pueblo costero del suroeste de la isla libre de macroconstrucciones, con un enorme valor histórico y ambiental. Denuncian que las obras se reanudaron en noviembre de 2024 a pesar de carecer de evaluación de impacto ambiental y acumular cinco paralizaciones cautelares. Los ecologistas confían en que las numerosas causas judiciales abiertas terminen en condena por lo que califican como un auténtico "ecocidio".

La situación en la provincia de Las Palmas

El informe de Ecologistas en Acción completa su mapa en el archipiélago con otros dos puntos negros de alta gravedad en el resto de las islas:

Crisis de la acuicultura en Telde (Gran Canaria)

Recibe la Bandera Negra por Contaminación debido a los vertidos crónicos de las jaulas de acuicultura industrial. El informe recuerda el gravísimo precedente de 2025, cuando se produjo una mortandad masiva y putrefacción de lubinas que obligó al cierre de playas emblemáticas como Melenara y Salinetas, extendiendo la contaminación por casi todo el litoral grancanario. Las quejas por estas instalaciones se remontan a 1999.

Colapso por cruceros en Arrecife (Lanzarote)

Se lleva la Bandera Negra por Mala Gestión ante el impacto de la masificación turística. Para este 2026, la previsión de llegada es de 700.000 cruceristas, una cifra que la organización tilda de "inasumible y desorbitada", ya que multiplica por diez la población de Arrecife y satura los servicios públicos y espacios protegidos como el Parque Nacional de Timanfaya.

Una de cal y otra de arena en el litoral

Pese a las alarmantes denuncias, Ben Magec-Ecologistas en Acción ha celebrado una victoria colectiva: la renuncia definitiva al polémico proyecto de parque temático 'Underwater Gardens'. Asimismo, recordaron que, aunque el año pasado se logró reabrir al baño Playa Jardín (Puerto de la Cruz) tras sus problemas de contaminación, colectivos como la Plataforma Stop Vertidos insisten en que "aún queda muchísimo por hacer" en el tratamiento de aguas en las islas.