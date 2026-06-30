El tejido empresarial canario respalda el 'Manual financiero para Pymes'

El asesor financiero Jorge Hodgson Golding presentó con un rotundo éxito de convocatoria su nuevo libro 'Manual financiero para Pymes: estrategias prácticas para empresarios'.

El acto de lanzamiento, celebrado este jueves en las instalaciones del emblemático La Laguna Gran Hotel, congregó a más de cien empresarios, directivos y miembros de los órganos de gobierno de las principales empresas familiares de las islas, consolidándose como una de las citas económicas más relevantes del año en el archipiélago.

La presentación contó con las intervenciones del presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, José Carlos Francisco, y del periodista Roberto González. Ambos coincidieron en señalar la oportunidad del lanzamiento, subrayando la necesidad de una guía didáctica y pragmática que oriente a los pequeños y medianos empresarios en el complejo escenario actual.

Hodgson Golding explicó que el propósito de la obra es erradicar la "ceguera financiera", fenómeno habitual entre fundadores y directores de Pymes que les impide anticipar tensiones de liquidez a pesar de registrar resultados de ventas aparentemente positivos. "El verdadero reto del empresario actual no es aprender de finanzas, sino dominar la dimensión estratégica del capital", afirmó el autor.

El manual, concebido desde la experiencia sobre el terreno, desglosa un modelo orientado a transformar la empresa en un sistema corporativo financiero automatizado y eficiente, combinando la perspectiva técnica de un analista de riesgos con la visión pragmática de un inversor.

La obra llega respaldada por LID Editorial, sello del Grupo Almuzara y editorial líder en España en libros de empresa, management y economía. Cuenta además con valoraciones de Daniel Lacalle, Miguel Anxo Bastos, Gonzalo Bernardos, Mario Conde, Xavier Marcet, Susana Criado y Silvia Jato.

Con este respaldo, el libro se consolida como herramienta de consulta obligatoria para la viabilidad, el control de tesorería y el crecimiento de los negocios en el archipiélago.

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Hodgson Golding es especialista en estrategia financiera y finanzas corporativas, fundador y socio director de Hodgson Strategies, despacho de referencia en asesoramiento a empresas, con una trayectoria que incluye altos cargos en multinacionales y entidades bancarias.