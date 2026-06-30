Román Rodríguez, CEO de SUNA 2000: «Somos un modelo pionero para la gestión moderna de los residuos»

En 1998, cuando el reciclaje apenas figuraba en la agenda pública canaria, Aurelio, patriarca de lo que hoy es SUNA 2000, iniciaba en Arona la actividad del compostaje, la solución de los residuos orgánicos en un territorio sin apenas infraestructura para gestionarlos. Más de un cuarto de siglo después, regenera el suelo de más de un centenar de fincas agrícolas. Con la segunda generación ya al frente de la gestión diaria, SUNA 2000 afronta ahora el reto de combinar la experiencia heredada con la innovación que exigen los nuevos tiempos, sin perder de vista su origen: la tierra y quienes la trabajan. En esta entrevista hablamos con su CEO, Román Rodríguez.

SUNA 2000 nació en 1998, cuando el reciclaje y la economía circular estaban lejos de ocupar el espacio que tienen hoy. ¿Qué les llevó a apostar por este sector?

Nuestra trayectoria profesional comenzó como tomateros en Guía de Isora, con un legado de varias generaciones dedicadas a la tierra. Con el paso de los años, esas fincas empezaron a presentar problemas de calidad y mantenimiento del suelo, y fue entonces cuando mi padre, Aurelio, buscó una solución a través del compostaje. Con ello no solo resolvimos el aporte de materia orgánica necesario para mejorar la productividad y la calidad de las fincas, sino también la gestión de residuos, que por aquel entonces era prácticamente inexistente en la isla. El proyecto termina resolviendo varias necesidades clave del sector, tanto agrícola como industrial, y acerca al agricultor a la economía circular. Nos sentimos especialmente orgullosos de poder afirmar que esa filosofía fundacional de SUNA 2000 se ha cumplido con creces.

Después de más de 25 años de actividad, ¿cuál considera que ha sido el principal logro de SUNA 2000 para Canarias?

Que la primera ley de residuos de Canarias se inspirara en nuestras instalaciones supuso un paso histórico para el archipiélago. Gracias a las memorias, la trazabilidad y el tratamiento que llevamos a cabo en la planta, hoy existe un referente que abrió el camino a la regularización de la gestión de residuos en la comunidad canaria.

En 2022 se produce la alineación entre la generación fundadora y la nueva generación al frente del grupo. ¿Qué ha aportado esta transición a la empresa?

El conocimiento y la sabiduría de la generación anterior nos sitúan un paso por delante. A partir de ahí, la nueva generación ha aportado cambios importantes en los procesos de I+D+i, en las relaciones institucionales y en las nuevas inversiones, además de adaptar el grupo a unos tiempos que no son fáciles en materia de personal, siempre con la vista puesta en llevarlo a lo más alto. También hemos impulsado la actualización y la mejora medioambiental conforme a las nuevas normativas.

¿Qué significa liderar una empresa pionera en reciclaje y compostaje en un territorio fragmentado y singular como Canarias?

Significa, sobre todo, responsabilidad con el medioambiente y con la agricultura canaria. Nuestro referente como entidad es la calidad y la constancia, tanto en la gestión de residuos como en la producción de compost y biomasa. Nuestra filosofía se basa en una separación rigurosa de los materiales impropios y en la obtención de productos con estándares aptos para uso ecológico.

¿Qué volumen de residuos logra transformar SUNA 2000 cada año y qué impacto tiene esa actividad sobre el medio ambiente?

En 2025 hemos podido aumentar considerablemente ese volumen gracias a las distintas inversiones realizadas en industria, maquinaria y modernización. Hablamos de en torno a 25.000 toneladas anuales, lo que supone un gran impacto para las islas, ya que resolvemos el problema que generarían esos residuos si no se trataran. Contrarrestamos así la huella de carbono y favorecemos la ecología, la no contaminación y la economía circular, con una vinculación de más de 100 fincas agrícolas cuyos suelos hemos regenerado y nutrido.

¿Cuáles son los principales proyectos de la compañía actuales y a medio plazo?

Seguimos avanzando cada día en seguridad, en avances tecnológicos y en cuestiones medioambientales. Preferimos guardar el secreto de los nuevos proyectos, pero sí podemos garantizar que hay varios en marcha, siempre pensando en el buen desarrollo de Canarias y en el posicionamiento del grupo a gran escala.