Riesgo por incendios forestales en Tenerife: prohibido hacer fuego y usar maquinaria que genere chispas

El Cabildo de Tenerife ha activado este martes, 30 de junio, las medidas extraordinarias preventivas de grado 1 para reducir el riesgo de incendios forestales en la Isla. La decisión entra en vigor desde las 07:00 horas y se mantendrá activa mientras continúe la situación de alerta por riesgo de incendio forestal declarada por el Gobierno de Canarias.

La medida afecta a las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife y se adopta en un contexto meteorológico adverso, marcado por altas temperaturas, baja humedad y condiciones favorables para la rápida propagación del fuego.

La resolución ha sido aprobada por la Consejería Insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, con el objetivo de limitar cualquier actividad que pueda provocar una ignición en el monte o en su entorno.

Qué queda prohibido en Tenerife

Con la activación del grado 1, queda prohibido encender fuego en exteriores. Esta restricción incluye hogueras, barbacoas, fogones y cocinas de gas en las zonas afectadas por el riesgo forestal.

También se prohíbe fumar en áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas, senderos, carreteras, miradores y otras infraestructuras de uso público situadas en áreas de riesgo.

La medida suspende, además, las exhibiciones pirotécnicas y el uso de maquinaria o herramientas que puedan generar chispas. Esta última limitación afecta a actividades que, en episodios de calor, viento o baja humedad, pueden convertirse en un foco de incendio.

El Cabildo insiste en que estas restricciones buscan reducir al mínimo las posibilidades de que se produzca un fuego durante un episodio especialmente delicado para el territorio insular.

Qué actividades siguen permitidas

Pese a la activación de las medidas extraordinarias, no se restringe de forma general la movilidad por el monte. El Cabildo mantiene permitido el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, así como el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras.

También se permite la circulación por pistas forestales en bicicleta o a caballo, además de la estancia y tránsito por senderos y pistas forestales.

No obstante, la institución insular recomienda limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras persista la situación de riesgo. La petición principal es evitar desplazamientos o actividades que no sean necesarios y actuar con prudencia en cualquier punto del medio natural.

Llamamiento a la prudencia

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha pedido responsabilidad a la ciudadanía ante una situación que considera especialmente delicada. "Estamos atravesando una situación especialmente delicada y cualquier imprudencia puede tener consecuencias muy graves para Tenerife", advirtió la presidenta insular.

Dávila recordó que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger los montes y evitar situaciones que puedan poner en peligro a la población, al medio natural y a los equipos de emergencia.

"Proteger nuestros montes es proteger Tenerife, nuestro patrimonio natural y la seguridad de las personas. Por eso pedimos máxima prudencia y colaboración ciudadana", señaló. La presidenta también insistió en que la mejor forma de actuar frente a un incendio es evitar que llegue a producirse. "La mejor forma de combatir un incendio es evitar que se produzca", recalcó.

Calor, baja humedad y propagación rápida

La activación de estas medidas llega en una jornada de alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias, con condiciones meteorológicas que pueden favorecer la propagación rápida de cualquier conato.

En episodios de calor intenso, viento y baja humedad, una chispa, una colilla o un uso imprudente de maquinaria pueden originar un incendio difícil de controlar. Por ese motivo, las administraciones suelen elevar las restricciones en el monte y reforzar los mensajes de autoprotección.

El Cabildo recomienda evitar el acceso o la permanencia en áreas forestales salvo que sea estrictamente necesario. También pide extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda originar fuego, incluso fuera de las zonas clasificadas como de riesgo.

Aviso a actividades privadas autorizadas

La Corporación insular hace un llamamiento específico a los promotores de actividades privadas autorizadas para que refuercen todas las medidas preventivas y de autoprotección.

La recomendación se extiende a cualquier persona o entidad que desarrolle actividades en el medio natural, especialmente en espacios forestales o próximos a vegetación.

El objetivo es reducir riesgos añadidos en una jornada en la que los servicios de emergencia y prevención mantienen una vigilancia reforzada.

Seguimiento permanente de la situación

El Cabildo de Tenerife mantiene un seguimiento continuo de la evolución meteorológica y del nivel de riesgo. La institución asegura que coordina las actuaciones necesarias con los servicios de emergencias y prevención para garantizar la seguridad de la población y la protección del territorio.

Las medidas permanecerán activas hasta que finalice la alerta declarada por el Gobierno de Canarias. Mientras tanto, la recomendación general es evitar imprudencias, respetar las prohibiciones y llamar al 1-1-2 ante cualquier columna de humo, fuego o situación de riesgo.