Repasos de última hora y miradas nerviosas: así se vive la PAU de las segundas oportunidades en Tenerife

Apuntes en mano y los últimos repasos a contrarreloj, como si cada concepto pudiera grabarse en la memoria a fuerza de repetirlo una vez más. Son las ocho y media pasadas y el bullicio que inunda el Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna comienza a apagarse poco a poco. Los estudiantes se acercan a las puertas de las aulas. Y ahora sí, ha llegado el momento. DNI en mano, móviles apagados y guardados dentro de la mochila. Y una profesora comienza a recitar, uno a uno y por orden alfabético, los nombres de los alumnos.

Empiezan a entrar y las mochilas quedan alineadas en la cabecera del aula mientras se ocupan los primeros pupitres, perfectamente separados por un asiento vacío para evitar que a nadie se le vaya el ojo. Para algunos es la primera vez que se enfrentan a un examen en la universidad y para otros, una escena ya conocida. Las expresiones hablan por sí solas: miradas perdidas, piernas inquietas y un silencio cargado de expectación. Parece que la espera desespera.

"Acuerdense de coger el bolígrafo y tranquilos, aunque tampoco mucho", bromea el profesor encargado de vigilar el aula para rebajar la tensión y romper un poco el hielo. Se escapa alguna risa tímida, pero enseguida el silencio vuelve a imponerse. Llega el turno de repartir los exámenes y con él, los nervios.

Arranca la convocatoria extraordinaria de la PAU

Así arrancó este martes la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el Campus de Guajara de la Universidad de La Laguna y en las otras siete sedes habilitadas en Canarias. Una cita no solo para quienes no lograron superar los exámenes en la convocatoria ordinaria o no pudieron presentarse por motivos personales, sino también para quienes buscan mejorar su calificación y aumentar sus opciones de conseguir una plaza en la carrera con la que llevan tiempo soñando.

Alrededor de 2.627 jóvenes —1.339 estudiantes en la Universidad de La Laguna (ULL) y 1.288 en la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se enfrentarán hasta este jueves a los exámenes que marcarán, al menos por ahora, su futuro académico y profesional.

"No estoy nada nerviosa"

Entre todos estos jóvenes estaba Daniela Hernández, procedente del Colegio Virgen del Mar. Al principio no pudo presentarse porque no había aprobado las asignaturas de Física y Química en su instituto. "Pero las recuperé con muy buena nota y aproveché a hacerla ahora, que tengo más recientes los contenidos", señaló.

Eso sí, Hernández es la excepción que confirma la norma. "La verdad es que no estoy nada nerviosa porque en realidad es lo que hemos hecho durante el curso", apuntó. Sin embargo, reconoció que al entrar al aula la presión era mayor. A ella le encantaría entrar en el grado en Psicología, pero como sabe que en esta convocatoria puede ser más difícil conseguir plaza, no descarta otras opciones.

"Vengo con ánimos, pero muy inquieto"

En una situación similar está Newton Osasere, del Instituto Parque La Reina. Aunque ara él los nervios sí fueron su gran acompañante. "Estaba repasando lengua y vengo con ánimos, pero muy inquieto", confesó. A Osasere le encantaría entrar en el Grado de Arquitectura Técnica. "Siempre suelen quedar plazas, así que por ese lado estoy tranquilo", añadió.

Esta primera jornada está dedicada a los exámenes comunes de todo el alumnado. Por este motivo, la prueba de Lengua Castellana y Literatura II fue la primera que tuvieron que realizar. Mientras los estudiantes permanecen aún en las aulas, el examen de Lengua Extranjera II ya espera para convertirse en la siguiente parada de una mañana marcada por los nervios, el silencio y las cuentas atrás.