Puerto de la Cruz licita un plan de asfalto y mejora vial por 586.000 euros en ocho calles
El proyecto municipal permitirá mejorar la seguridad y la movilidad en varias arterias principales de la ciudad turística
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El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz licita por 586.000 euros un nuevo plan de asfalto y acondicionamiento en ocho vías estratégicas del municipio. La intervención incluye calles y caminos como Malteveo, avenida Venezuela, Lía Tavío, Camino Carril, Rafael Folch, Las Tapias y Platanera, con un plazo de ejecución de dos meses tras la adjudicación.
El objetivo es mejorar el firme, la accesibilidad, la seguridad vial y la movilidad diaria de vecinos, comerciantes y visitantes. Desde 2019, el municipio suma ya más de medio centenar de calles asfaltadas.
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