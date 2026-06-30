Puerto de la Cruz licita un plan de asfalto y mejora vial por 586.000 euros en ocho calles

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz licita por 586.000 euros un nuevo plan de asfalto y acondicionamiento en ocho vías estratégicas del municipio. La intervención incluye calles y caminos como Malteveo, avenida Venezuela, Lía Tavío, Camino Carril, Rafael Folch, Las Tapias y Platanera, con un plazo de ejecución de dos meses tras la adjudicación.

El objetivo es mejorar el firme, la accesibilidad, la seguridad vial y la movilidad diaria de vecinos, comerciantes y visitantes. Desde 2019, el municipio suma ya más de medio centenar de calles asfaltadas.