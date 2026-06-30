Prohibidas las barbacoas y tirar voladores en Tenerife desde hoy por la alerta por incendios forestales

El Cabildo de Tenerife ha activado este martes las medidas extraordinarias preventivas de grado 1 para reducir el riesgo de incendios forestales en la Isla. La decisión entró en vigor a las 7:00 horas y se mentandrá activa mientras continúe la situación de alerta declarada por el Gobierno de Canarias.

La medida se aplica en las zonas de riesgo de incendio forestal de Tenerife y responde a un escenario meteorológico especialmente delicado, marcado por temperaturas elevadas, baja humedad y condiciones que pueden favorecer una rápida propagación del fuego.

¿Qué está prohibido en Tenerife por el riesgo de incendios?

Fuego en exteriores: Queda totalmente prohibido encender fuego en espacios abiertos, lo que incluye la suspensión de barbacoas, hogueras, fogones y el uso de cocinas de gas portátiles.

Queda totalmente prohibido encender fuego en espacios abiertos, lo que incluye la suspensión de barbacoas, hogueras, fogones y el uso de cocinas de gas portátiles. Prohibición de fumar: No se permite fumar en ninguna infraestructura de uso público dentro de zonas de riesgo, afectando directamente a áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas forestales, senderos, carreteras y miradores.

No se permite fumar en ninguna infraestructura de uso público dentro de zonas de riesgo, afectando directamente a áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas forestales, senderos, carreteras y miradores. Espectáculos y herramientas: Se suspenden de forma fulminante todas las exhibiciones pirotécnicas. Asimismo, no se podrá utilizar maquinaria o herramientas de obra que puedan generar chispas o deflagraciones en el monte.

¿Qué actividades siguen permitidas?

La activación del grado 1 no implica una prohibición general de acceso al monte. El Cabildo mantiene permitido el tránsito por carreteras insulares y vías municipales, así como el acceso de titulares a propiedades e infraestructuras.

También se permite circular por pistas forestales en bicicleta o a caballo, además de la estancia y el tránsito por senderos y pistas forestales.

Aun así, la institución insular recomienda limitar al máximo la presencia en zonas forestales mientras dure la alerta. La petición principal es evitar desplazamientos o actividades que no sean imprescindibles y actuar con prudencia en cualquier punto del medio natural.

Calor, baja humedad y riesgo de propagación

La activación de estas restricciones coincide con una jornada de alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias. Las condiciones previstas pueden favorecer que cualquier conato avance con rapidez si encuentra vegetación seca, viento o baja humedad ambiental.

En episodios de calor intenso, una chispa, una colilla mal apagada o el uso imprudente de maquinaria pueden originar un incendio difícil de controlar. Por eso, las administraciones suelen reforzar las limitaciones en el monte y los mensajes de autoprotección cuando se combinan altas temperaturas y riesgo forestal.

El Cabildo insiste en evitar el acceso o la permanencia en áreas forestales salvo que sea estrictamente necesario. También pide extremar las precauciones en cualquier actividad que pueda generar fuego, incluso fuera de las zonas clasificadas oficialmente como de riesgo.

Canarias afronta su primer episodio de calor del verano

El aumento del riesgo llega apenas una semana después del inicio del verano astronómico y en un contexto de subida brusca de las temperaturas en Canarias. Tras quedar al margen de las olas de calor que han afectado a buena parte de España y Europa, el Archipiélago afronta entre hoy y mañana su primer episodio relevante de altas temperaturas del periodo estival.

Se trata de un repunte rápido del calor, con valores que pueden situarse hasta seis grados por encima de lo habitual y con el regreso de las noches tropicales en varias zonas de las Islas.

El cambio térmico empezó a notarse este lunes, sobre todo en el centro y sur de Gran Canaria, donde a primeras horas ya se superaban los 30 grados en varios municipios. Sin embargo, la jornada más complicada será este martes, cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un ascenso más acusado.

Según la previsión, los termómetros podrán alcanzar entre 36 y 40 grados de forma generalizada en las islas de mayor relieve, especialmente en medianías y vertientes orientadas al sur y oeste.