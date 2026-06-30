EL DÍA lanza una Oferta Flash de suscripción anual a Contenidos Web por solo 20 euros

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La promoción supone un 60% de descuento y permite disfrutar durante todo un año de los contenidos digitales de EL DÍA, con acceso ilimitado a las noticias, newsletters exclusivas, nuevos pasatiempos, una experiencia premium en la app y las ventajas asociadas a la comunidad de suscriptores. Al suscribirse, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad este verano, estén donde estén.

Una oportunidad para estar informado todo el año

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Solo 48 horas para aprovechar el descuento

La promoción estará activa únicamente durante 48 horas, desde el 30 de junio hasta el 1 de julio. En ese periodo, los lectores podrán contratar la suscripción anual por 20 euros, beneficiándose de un precio reducido respecto a la tarifa habitual de 49,99 euros al año.

El carácter limitado de la campaña convierte esta Oferta Flash en una ocasión especial para quienes todavía no forman parte de la comunidad digital de EL DÍA o para quienes desean renovar su compromiso con la información de calidad.

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Cómo acceder a la Oferta Flash

Para beneficiarse de esta promoción, los lectores deberán activar la suscripción anual durante los días de campaña, del 30 de junio al 1 de julio. Una vez finalizado ese plazo, el precio volverá a su tarifa habitual de 49,99 euros al año.

Con esta iniciativa, EL DÍA invita a sus lectores a dar el paso y disfrutar de un año completo de información digital por solo 20 euros, con la libertad de cancelar cuando lo deseen.

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