El Gobierno de La Orotava rechaza suprimir los certámenes de belleza y define la elección de la reina del Corpus como un acto cultural

El Gobierno municipal rechazó la propuesta de suprimir los certámenes de belleza, como la elección de la reina del Corpus, formulada al pleno por Asamblea por La Orotava, partido en la oposición que apuesta por transformar este tipo de concursos para "poner en valor otros elementos como el talento de los participantes", explicó el portavoz, Manolo Pacheco. Coalición Canaria, con mayoría absoluta, afirmó que el acto en el que se proclama a la reina cada año "no es un certamen de belleza". Explicó que "tiene su principio y fin en la participación ciudadana a través de las asociaciones de vecinos de los barrios de nuestro municipio", sentenció su portavoz, Felipe David Benítez Pérez. "Las personas participan de manera libre y, además, el certamen se celebra en el Museo Iberoamericano de Artesanía de La Orotava. Por lo tanto, tiene una dimensión cultural, histórica y patrimonial", justificó.

La propuesta de Asamblea por La Orotava trata de retirar por completo el sesgo de belleza y género del espectáculo y que, por ejemplo, "una señora de 70 años que cante como los ángeles pueda presentarse y ser reconocida como representante de las fiestas por su valor artístico. También podría hacerlo un timplista de los barrios altos, una persona que baile, que haga malabares o que tenga cualquier otra habilidad", manifestó Pacheco. El edil declaró que los concursos en los que se valora el aspecto físico están "un poco desfasados para los tiempos actuales y, en muchas ocasiones, siguen incidiendo en la cosificación de la mujer y hacen prevalecer la belleza frente a otros valores y otras formas de expresión".

Argumentos vacíos

El portavoz cuestionó los argumentos "vacíos" del grupo de gobierno: "Que un acto se celebre en un espacio determinado no le concede automáticamente valor cultural o patrimonial. Es como decir que cualquier actividad adquiere esa entidad por celebrarse en un museo. El emplazamiento no cambia por sí solo la naturaleza del acto". El ejemplo del Carnaval orotavense le sirve a Asamblea por La Orotava para hacer una comparación "sin ser exactamente lo mismo". A juicio de Pacheco, "en el Carnaval entendemos que la gala y el diseño tienen un valor propio y patrimonial dentro de esta fiesta. Planteamos eliminar el sesgo de género: que cualquier persona pueda presentarse y ocupar el espacio de la fantasía, independientemente de que sea hombre, mujer o de cómo se identifique".

La oposición no quedó satisfecha con la respuesta de los nacionalistas, quienes, en defensa de la elección de la reina del Corpus, se refirieron a que quienes participan en el acto reciben y "disfrutan de una jornada y visita a los principales lugares de interés histórico de La Orotava y a las fiestas. Posteriormente, durante el certamen el jurado valora el conocimiento y la expresión de las personas que participan", apostilló Benítez. Por su parte, el edil de Asamblea por La Orotava rebatió esta premisa porque "no queremos plantear un modelo de Miss América o Miss Estados Unidos en el que las candidatas tengan que sumar un talento a un concurso de belleza. Queremos retirar por completo el sesgo de belleza del espectáculo". "No se trata de añadir un plus de entretenimiento al certamen que valora el físico, sino sustituir ese modelo por otro", propuso. Desde la perspectiva de la oposición, "se transmite la idea de que las candidatas son afortunadas por recibir una visita guiada sobre las fiestas de La Orotava. Desconocíamos por completo que eso tuviera un peso real en el certamen y no sabemos hasta qué punto se hace o se traslada al público", concluyó.

El portavoz nacionalista también relacionó el desarrollo del certamen con el sector empresarial de la moda de La Orotava. "Los vestidos que lucen las personas que participan son de diseñadores que además conforman un sector económico. Aglutina a muchísimas personas y empresas que van desde peluquerías, estilistas y diseñadores", argumentó. Pacheco aseguró que ese apoyo a la moda de la Villa puede mantenerse con otro modelo de concurso. "En un certamen de talentos existe también el vestuario, el diseño, la peluquería, el estilismo y la producción. La indumentaria puede seguir siendo importante sin necesidad de conservar una convocatoria basada en la belleza", insistió.

Por último, Benítez concluyó que "entendemos que no les guste participar o asistir, pero precisamente ahí está la democracia y la libertad de participación. No es un acto que esté basado en criterios de belleza". Tras esta intervención, la concejala de Asamblea por La Orotava, Paula González Pérez, aclaró al Gobierno municipal que las cinco preguntas que contenían la moción no fueron respondidas de manera correcta y concreta.