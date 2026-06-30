Felix Food & Wine y Takumi: dos experiencias gastronómicas en un mismo destino
Hay restaurantes que destacan por su cocina y otros por el espacio en el que se encuentran. Felix Food & Wine ha conseguido reunir ambas cosas en un mismo proyecto, ofreciendo una propuesta poco habitual en Tenerife: dos conceptos gastronómicos completamente diferentes conviviendo bajo un mismo techo.
Ubicado en La Matanza de Acentejo, el restaurante reúne la cocina de autor de Felix Food & Wine y la propuesta japonesa de Takumi, permitiendo que cada visita pueda convertirse en una experiencia distinta. Dos cartas, dos estilos y una misma filosofía: cuidar el producto, el servicio y cada detalle que llega a la mesa
Por un lado, Felix Food & Wine propone una cocina contemporánea donde el producto local se combina con influencias mediterráneas e internacionales. Una carta pensada para compartir, descubrir nuevos sabores y disfrutar de una amplia selección de vinos, con especial protagonismo para las referencias canarias y los vinos de carácter atlántico.
A pocos pasos, Takumi ofrece una experiencia completamente diferente. Su cocina japonesa gira en torno a la precisión, el respeto por el producto y una cuidada elaboración donde destacan sus nigiris de autor, sashimis, cortes seleccionados y platos que combinan la tradición japonesa con ingredientes de proximidad. Dos identidades propias que conviven de manera natural dentro del mismo espacio.
Durante el verano, además, el entorno adquiere un protagonismo especial. La terraza botánica y el amplio porche semiabierto se convierten en algunos de los rincones más agradables del norte de Tenerife para disfrutar de un almuerzo entre jardines, una cena al aire libre o un cóctel al atardecer. Espacios que invitan a quedarse, alargar la sobremesa y vivir la gastronomía con calma.
Esta versatilidad también ha convertido a Felix Food & Wine en un lugar cada vez más elegido para la celebración de bodas íntimas, cumpleaños, reuniones familiares, eventos corporativos y encuentros privados. Sus diferentes ambientes permiten adaptar cada celebración a medida, con menús personalizados y un equipo que acompaña cada proyecto de principio a fin.
Reconocido como Mejor Proyecto de Restauración en los Premios Qué Bueno Canarias 2025, Felix Food & Wine continúa evolucionando con nuevas propuestas gastronómicas y una oferta que permite elegir entre dos maneras de entender la cocina sin cambiar de destino.
Porque hay lugares donde una comida basta para sorprender.
Y otros donde siempre existe un motivo para volver y descubrir una experiencia diferente
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