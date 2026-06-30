¿Estudiar o competir? La fórmula de un instituto de Tenerife para que sus alumnos deportistas no tengan que elegir

Compaginar los estudios con el deporte de alto rendimiento no es una tarea sencilla. El día tiene las horas que tiene y repartir el tiempo entre la preparación de exámenes, las clases y los entrenamientos no depende exclusivamente de la voluntad de cada uno. El cansancio pesa y, en muchas ocasiones, mantener el equilibrio entre ambas facetas se convierte en una misión casi imposible. Además, muchos de los factores que dificultan esta conciliación se escapan al control del alumnado, como la necesidad de cuadrar horarios, pruebas académicas y competiciones. Esta es la realidad a la que se enfrentan muchos jóvenes deportistas. Pero por suerte ese no es el caso de los alumnos del IES Benito Pérez Armas, ubicado en Santa Cruz de Tenerife.

Y si no que se lo pregunten a Lucía Arencivia, una alumna de 15 años que acaba de entrar en la lista definitiva de la Federación Canaria de Voleibol. Un logro que, reconoce, no habría alcanzado de no ser por la flexibilidad horaria y académica que le brinda el Programa de Atención a Deportistas (PAD) de este instituto. "El deporte quita mucho tiempo, y más cuando hablamos de un nivel alto”, cuenta. Para ella, iniciativas como esta ayudan a que los estudiantes no tengan que renunciar a una de sus dos facetas: “Todos queremos sacar buenas notas y dar lo mejor de nosotros en el deporte. Esto permite que no tengas que destacar en una cosa y dejar de lado la otra, sino que puedas ser bueno en ambas".

¿Cuándo nace este programa?

Esta modalidad educativa, pionera a nivel nacional, nació en 2001 para dar respuesta, precisamente, a esa realidad a la que se enfrentan muchos estudiantes. El objetivo era claro: lograr que compaginaran su formación académica con la práctica deportiva de alto rendimiento, evitando que tuvieran que abandonar alguna de esas dos facetas. Y así fue. Después de más de dos décadas de trabajo, el centro ha conseguido integrar la formación deportiva dentro del currículo académico de su alumnado, adaptando horarios, reubicando exámenes y apoyando a más de 180 estudiantes.

Con el paso de los años, el PAD también ha ampliado su enfoque. Si en sus inicios estaba dirigido casi exclusivamente a deportistas de élite, hoy incorpora desde primero de la ESO a estudiantes que todavía no están federados, pero que practican deporte con regularidad. El objetivo es que den el salto a la competición oficial y puedan desarrollar su talento sin renunciar a los estudios. De hecho, para continuar a partir de cuarto de la ESO es un requisito que estén asociados a algún club.

Desde cuarto de la ESO, estar federado es un requisito para formar parte del programa

Dinámica de las clases y entrenamientos

El programa reserva parte de la jornada escolar para la preparación física. Y es que la planificación académica combina clases lectivas con entrenamientos deportivos e incluye asignaturas relacionadas con el deporte para promover hábitos saludables y fomentar valores asociados a esta práctica. "Yo nunca había estado en un instituto tan especial como este, de hecho, me gustaría emprender una iniciativa similar en el futuro para que todo el mundo se sienta igual de bienvenido que yo", confiesa Arencivia.

En realidad, la joven apenas lleva dos cursos en el instituto. Lo cierto es que se enteró de su existencia después de mudarse de Fuerteventura, su isla natal, a Tenerife. "El club Cuesta Piedra me fichó y fueron ellos quienes me recomendaron matricularme aquí", recuerda. Desde sus inicios, el PAD ha contado con el respaldo de federaciones deportivas y clubes locales, que no solo han dado a conocer el programa dentro del entorno deportivo, sino que también han aportado entrenadores y recursos.

Recursos y personal del centro

De hecho, el instituto cuenta con profesores especializados en determinadas modalidades deportivas. “Pero hay otras disciplinas, como el fútbol, para las que carecemos de este tipo de perfiles y nos coordinamos con un entrenador externo que trabaja bajo la supervisión de un profesor del centro”, explica el coordinador del PAD, Sergio Martínez. En este contexto, el alumnado del centro practica disciplinas muy diversas, desde fútbol y balonmano hasta ajedrez o béisbol. Además, las instalaciones pasan por canchas comunes hasta vestuarios, sala de gimnasio, pistas de voleibol playa o incluso una piscina.

Sara Quintero, otra de las estudiantes que forma parte del PAD, compite en ciclismo. Y como no todas las modalidades disponen de grupos específicos para preparar los entrenamientos en las instalaciones del instituto, sigue en el gimnasio del centro la planificación diseñada por su entrenador. “Hago lo que me manda para seguir mejorando y así puedo dedicar la tarde a estudiar”, explica.

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El centro cuenta con una sala de preparación física para las modalidades con menor presencia

Para la joven, uno de los mayores beneficios del programa no es la flexibilidad horaria ni la conciliación académica, sino el entorno. “Es positivo estar con otros adolescentes que comparten tu forma de vida y te entienden mejor que quienes no saben lo que supone sacrificarse por un deporte”, afirma. Y quizá esa sea la mayor victoria del PAD después de más de dos décadas: demostrar que ningún estudiante debería tener que elegir entre perseguir un sueño y terminar sus estudios.