Drexmin y su compromiso con el desarrollo sostenible

La protección contra incendios constituye el núcleo de la actividad de Drexmin desde hace tres décadas. No obstante, la compañía tinerfeña ha incorporado a su modelo de gestión una dimensión adicional, menos visible pero igualmente estratégica: la sostenibilidad entendida como un compromiso transversal. En esta línea, la empresa ha alineado su funcionamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, un compromiso documentado en el informe elaborado en 2026 en colaboración con FEMETE, en el marco de diversos proyectos de industria verde, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial.

Desempeño ambiental

El ámbito medioambiental representa una de las áreas de mayor recorrido de la organización. A lo largo de los últimos cinco años, Drexmin ha destinado más de 420.000 euros a acciones de carácter medioambiental, consolidando la eficiencia como uno de los ejes de su actividad. La empresa dispone de instalación fotovoltaica desde 2008, que en la actualidad cubre una parte significativa de su consumo energético a partir de fuentes renovables, y ha procedido a la renovación de su flota con vehículos eléctrico e híbrido. Entre sus prácticas más singulares destaca la recarga de extintores con nitrógeno autoproducido, que contribuye a una reducción notable de la huella de carbono. A ello se añaden la gestión certificada de residuos, la incorporación progresiva de proveedores y productos sostenibles y la mejora continua de instalaciones y maquinaria. El conjunto de estas medidas se vincula de forma directa con los ODS 6, 7, 12 y 13, relativos al agua, la energía asequible y no contaminante, la producción y el consumo responsables y la acción por el clima.

Compromiso social y deporte inclusivo

En el plano social, Drexmin ha invertido cerca de 57.000 euros en iniciativas de este ámbito durante el último quinquenio, identificando en el deporte un instrumento eficaz para la promoción de la salud, la igualdad y la reducción de las desigualdades (ODS 3, 5 y 10).

Desde 2023, la compañía mantiene una colaboración estable con el club ADEIN Tenerife, entidad de referencia en el baloncesto en silla de ruedas. Este respaldo cobra especial relevancia a la luz de los resultados obtenidos en la presente temporada, en la que el club se ha proclamado campeón de la Copa BSR de España, ha asegurado la permanencia en la máxima categoría y ha participado en la EUROCUP3. Tales logros refuerzan una convicción compartida: el deporte adaptado merece el mismo nivel de visibilidad, apoyo y exigencia que cualquier otra disciplina.

El compromiso de la empresa con la actividad física se extiende asimismo al medio natural y a las nuevas generaciones. Drexmin colabora desde 2024 con la carrera Los Lomos Trail y, en la presente edición, asume un papel más destacado al incorporarse como patrocinador principal de la DREXMIN LOMITOS KIDS, la prueba infantil del evento. Esta iniciativa contribuye al fomento de hábitos de vida saludables desde edades tempranas y al acercamiento del deporte al aire libre entre los más jóvenes.

Gobernanza y alianzas

El tercer eje del modelo de la compañía se relaciona con la manera de desarrollar su actividad. Drexmin apuesta de forma decidida por la contratación local -el 80 % de sus proveedores pertenece a su entorno más próximo-, genera empleo estable y mantiene certificaciones de gestión en materia de calidad y medioambiente (ISO 9001 e ISO 14001), además de figurar en plataformas de cumplimiento normativo. Su pertenencia a agrupaciones empresariales como FEMETE y su colaboración con entidades como UNICEF, Cruz Roja o la Universidad de La Laguna refuerzan los ODS 8, 9, 16 y 17, orientados al trabajo decente, la innovación, las instituciones sólidas y las alianzas.

Una estrategia integral

El caso de Drexmin pone de manifiesto que los ODS no constituyen un elemento accesorio de su comunicación, sino un marco de referencia que vertebra el conjunto de la organización, desde su modelo energético hasta los proyectos que decide respaldar. La trayectoria de esta pyme tinerfeña evidencia que sostenibilidad y rentabilidad resultan plenamente compatibles y que la dimensión de una empresa no determina su capacidad para asumir responsabilidades.

En un contexto en el que la sociedad demanda de las organizaciones un compromiso que trasciende la calidad de sus productos, Drexmin ofrece una respuesta coherente: la protección frente al fuego continúa siendo su actividad principal, si bien el cuidado del entorno, el impulso del deporte inclusivo y la cohesión de la comunidad se han consolidado como elementos indisociables de su concepción del negocio.