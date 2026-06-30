Confirmado por la DGT: multa de 400 euros para vehículos tinerfeños que comentan este error con la bola del remolque y no cumplan con la normativa

Con la llegada del verano aumentan los desplazamientos por carretera y, también se dejan ver muchos vehículos que llevan instalada la bola del remolque. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha querido recordar a los conductores la importancia de cumplir con la normativa y evitar así graves sanciones económicas y problemas al pasar la Inspección Técnica del Vehículo.

La realidad es que muchos automóviles la llevan instalada de manera permanente, pero deben tener en cuenta que este accesorio debe cumplir con una serie de requisitos para poder circular legalmente.

La bola debe estar homologada

Desde que entró en vigor la denominada ley 'anti tuneo', la normativa impide cambios en la carrocería o alteraciones mecánicas sin estar homologadas. Por ello, su instalación únicamente puede realizarse mediante un dispositivo homologado y en un taller autorizado.

Una vez realizada la instalación, el propietario debe disponer del certificado del taller que efectuó el montaje y un informe que acredite que el sistema cumple con la normativa. Además, la reforma debe quedar reflejada en la ficha técnica tras superar la ITV.

En el caso de que los agentes detecten una bola no homologada o que no cumple con los requisitos establecidos, el conductor puede enfrentarse a sanciones que llegan hasta los 400 euros.

¿Es legal llevar la bola de remolque si no se está utilizando? / Neomotor

La matrícula debe estar visible

Otro de los aspectos más vigilados por la DGT es la visibilidad de la matrícula porque esta debe verse perfectamente en todo momento. Si la bola del remolque —o el propio remolque— tapa parcial o totalmente la matrícula, la sanción puede ascender a 200 euros, al considerarse un obstáculo para la identificación del vehículo.

Además, la DGT que está permitido circular con la bola instalada aunque no se esté utilizando un remolque. Una duda que se genera entre los conductores, especialmente cuando se utilizan bolas de remolque desmontables.

En la ITV también se revisa la bola del remolque

Si un vehículo lleva instalada una bola de remolque, no se libra de que en la ITV los técnicos comprueben que cumple con la homologación, que ha sido instalada correctamente y que la documentación está en regla.

No superar esta comprobación puede acabar en un resultado desfavorable en la inspección y obligar al propietario solucionar el problema antes de volver a circular con el vehículo.

Tráfico insiste en revisar siempre que el sistema de enganche esté correctamente instalado, conservar toda la documentación y comprobar que la matrícula permanece completamente visible para evitar sanciones durante los desplazamientos por carretera este verano.