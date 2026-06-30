La cafetería de Tenerife que conquista a los amantes del café de especialidad: recién tostado, dulces artesanales y focaccias

El café de especialidad sigue ha ganado terreno y cada vez son más las personas que buscan disfrutar de uno. Tenerife suma una nueva propuesta llamada NABI Coffee Roaster, una cafetería que llama la atención de quienes la visitan lo tuestan allí mismo.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha visitado recientemente el local y no ha dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando tanto la calidad del café como la oferta gastronómica con la que se puede acompañar. "Si te gusta el café de verdad, aquí puedes disfrutar de cafés de especialidad preparados por auténticos apasionados del café", asegura.

Café tostado al momento

Uno de los aspectos que diferencia a la cafetería del resto es que el proceso de tostado forma parte de la experiencia. El café llega en grano verde y es el propio establecimiento el que realiza el proceso de tostarlo, logrando un producto recién preparado que ofrece un aroma y un sabor mucho más intensos.

Además de disfrutar del café en la cafetería, los clientes también pueden adquirir distintas variedades de café de origen en grano para prepararlo en casa. "Si quieres llevarte la experiencia a casa, también puedes comprar su café en grano recién tostado para prepararlo como más te guste" comenta.

Otro detalle que llamó la atención del creador de contenido es que todos los cafés se sirven acompañados de un vaso de agua, algo "que me parece un gran detalle".

No solo el café es su punto fuerte

Su propuesta va mucho más allá del café. Todos los dulces son de elaboración propia, entre los que destacan opciones como la tarta de naranja con cúrcuma, el crumble de manzana con pasas o un cupcake de zanahoria con crema de queso que el creador de contenido calificó como "uno de los mejores que he probado en mucho tiempo".

Para quienes busquen disfrutar de opciones saladas, la cafetería prepara focaccias artesanales con diferentes combinaciones de ingredientes y además, "puedes elegir la combinación de ingredientes que más te apetezca entre las opciones de la carta", comentan.

Dónde se encuentra

NABI Coffee Roaster se encuentra en la Avenida Los Abrigos, en Street Market La Tejita (Santa Cruz de Tenerife). La cafetería aspira a convertirse en una parada obligatoria para los amantes del café de especialidad en la isla, gracias a su propuesta que combina producto de calidad y elaboración artesanal.

Abre de miércoles a domingo de 8:30 a 17:00 horas, mientras que lunes y marte sel local permanece cerrado por descanso del personal. "Para mí, este sitio tiene todo para convertirse en un referente del café de especialidad", afirma el tiktoker.