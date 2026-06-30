El Cabildo de Tenerife se alinea con la Agenda 2030

El Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, ha consolidado un cambio de paradigma en la administración pública al convertir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el eje central de su gestión. Esta estrategia no se limita a declaraciones de intenciones, sino que se articula en una hoja de ruta común que busca unir la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía tinerfeña.

En la Memoria de Actividades 2024-2025, la preservación del patrimonio natural y la biodiversidad es uno de los pilares fundamentales, y no es otra cosa que la protección de la vida de los ecosistemas terrestres (ODS 15) y la acción climática (ODS 13). Tras el devastador incendio forestal de 2023, la corporación ha priorizado la reforestación y restauración de las zonas afectadas.

Además, se han implementado medidas innovadoras para la ordenación de los espacios naturales protegidos, tales como son la regulación y control de personas con la implementación de tasas en espacios frágiles y tensionados para controlar el impacto humano sobre el territorio. Además se ha apostado por la mejora de pistas, senderos y proyectos emblemáticos como la reforma del Refugio de Altavista y así como por el control de especies de flora y fauna invasora y la protección y preservación de la autóctona y endémica.

Por otra parte, se ha puesto el foco también en garantizar la seguridad hídrica y la economía circular y, sobre ello, bajo el marco ODS 6, la gestión del agua se ha convertido en una prioridad absoluta ante la actual situación de emergencia hídrica en la isla. Las actuaciones se centran en modernizar las infraestructuras hidráulicas, potenciar la depuración y reutilización de aguas y gestionar el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación para asegurar el abastecimiento y minimizar vertidos al mar.

En cuanto a la gestión de residuos (ODS 11 y 12), el Cabildo impulsa un modelo de economía circular que incluye la ampliación de la recogida selectiva y la construcción de cuatro nuevos puntos limpios, destacando iniciativas vanguardistas como el ‘Proyecto Re-Viste’ y ‘Tenerife Moda Sostenible’, que buscan transformar el residuo en recurso y sensibilizar a la población sobre el consumo responsable.

Moda+Sostenible apuesta por el reciclaje textil / El Día

Energía

La variable energética es muy importante destacando que la transición energética se materializa con la reducción anual de 102.000 toneladas de CO2 y la creación de una Red Insular de Puntos de Recarga para vehículos eléctricos con 42 estaciones previstas. Asimismo, la isla apuesta por la generación de energía sostenible en el Complejo Ambiental de Tenerife y el fomento de las comunidades energéticas y el autoconsumo en edificios públicos.

En materia de seguridad (ODS 11), se ha diseñado la estrategia ‘Tenerife Isla+Segura’ y como hitos alcanzados está el éxito del simulacro EU-Modex Tenerife 2025 celebrado en e Garachico, el primer ejercicio internacional de erupción volcánica en España; la Operación Prometeo, que está siendo un ejemplo de coordinación institucional para la prevención de incendios con el Ejército a través del Ministerio de Defensa, cuya campaña se ha extendido ahora hasta el 2 de noviembre; y los programas de autoprotección, como es el fomento de medidas en zonas de interfaz urbano-forestal para reducir la vulnerabilidad de las medidas.

Educación ambiental

La educación ambiental y sus alianzas es uno de los pilares y se propone como el motor del cambio de mentalidad de cara a la sostenibilidad desde edades tempranas y en base a ello para asegurar que estos objetivos perduren se ha definido un marco estratégico de Educación Ambiental (ODS 4) con más de 20 programas educativos estables, destacando de manera paralela el de las Alianzas (ODS 17). El mismo actúa como un eje transversal, fortaleciendo la cooperación entre administraciones, entidades sociales y el sector privado.

Este documento de casi 300 páginas, que incluye un resumen ejecutivo y material audiovisual, no es solo un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sino que se establece como una potente herramienta de gestión para los años venideros, garantizando que Tenerife sea una isla más resiliente, participativa y respetuosa con su entorno.

Por último, este documento se complementa con un resumen ejecutivo y un vídeo resumen que se puede consultar en https://tenerifemassostenible.tenerife.es/publicaciones-y-documentos/planes-y-memorias/