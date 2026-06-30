Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora terremoto en VenezuelaTiempo en TenerifeDos porteros de discoteca detenidos en TenerifePedro Rodríguez - CD TenerifeLa terraza 'okupa' de Santa CruzDaños en viviendas de SomosierraEdurne Pasaban alpinista
instagramlinkedin

El Cabildo invierte 3,5 millones para convertir Malpaso en un centro logístico con servicios para caravanas en Tenerife

El complejo de gestión de residuos de Malpaso incorporará tratamiento y trituración de voluminosos, un punto limpio y una zona de servicios para mejorar la recogida y el tratamiento de la basura

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila y, a su izquierda, el alcalde de San Miguel de Abona Arturo González, en Malpaso

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila y, a su izquierda, el alcalde de San Miguel de Abona Arturo González, en Malpaso / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Arona

El Cabildo invierte 3,5 millones de euros para transformar en centro logístico la planta de transferencia de Malpaso, en Arona. En este caso, una de las actuaciones más importantes en el complejo de gestión de residuos es la incorporación de tratamiento y trituración de voluminosos, la puesta en marcha de un punto limpio y habilitar un área de servicios para caravanas.

Esta última es una de las grandes novedades y una iniciativa que se extenderá a todos puntos limpios de la Isla, según anuncia el Cabildo. En este caso se ha creado un área en el que las caravanas pueden vaciar los depósitos de aguas grises y aguas negras, así como completar un suministro de agua potable a estos vehículos.

Los trabajos incluyeron la construcción de una estructura cubierta para el depósito y tratamiento de voluminosos; una edificación para servicios generales y una caseta para la recogida selectiva de residuos del punto limpio. También se afronta la mejora del sistema de depuración previa de lixiviados y la implantación de la imagen corporativa de Tenerife+Sostenible en todos los edificios que conforman el complejo.

Presta servicio a siete municipios

El objetivo es la mejora de la eficiencia del tratamiento de la basura que llega de Arona, Adeje, Santiago del Teide, Guía de Isora, Granadilla de Abona, Vilaflor y San Miguel de Abona, así como ampliar el abanico de servicios que se prestan en las instalaciones de Malpaso.

Noticias relacionadas y más

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, resaltó el área de servicio para caravanas y anunció la próxima instalación de otros en el punto limpio de las Chafiras en San Miguel como en el punto limpio del Complejo Ambiental». La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explica que el centro logístico de Malpaso «es una instalación importante que presta servicio a todo el suroeste de la Isla» y un ejemplo de las actuaciones que se desarrollarán en otros lugares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dónde ver las hogueras de San Juan en Tenerife 2026: playas, fiestas y horarios para la noche del 23 de junio
  2. Los conductores de la empresa pública de guaguas de Tenerife se oponen de forma mayoritaria a ser 'policías'
  3. La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 128.000 euros
  4. El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía para los conductores de Titsa
  5. El nuevo estatuto de la ULL elimina los exámenes de julio: la representación estudiantil dimite en bloque como respuesta
  6. Tenerife implanta un carril Bus-VAO inteligente en la TF-5 desde Santa Cruz al Aeropuerto Tenerife Norte
  7. La pastelería de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para los más golosos: bandejas de 10 pastelitos por 3,50 euros
  8. Noche de San Juan en Tenerife: Granadilla, el Puerto y Santa Cruz lideran las celebraciones con múltiples hogueras

El Cabildo invierte 3,5 millones para convertir Malpaso en un centro logístico con servicios para caravanas en Tenerife

El Cabildo invierte 3,5 millones para convertir Malpaso en un centro logístico con servicios para caravanas en Tenerife

Ampliar La Caleta-Diego Hernández: la petición del pleno de Adeje para proteger su valor ambiental

Ampliar La Caleta-Diego Hernández: la petición del pleno de Adeje para proteger su valor ambiental

Puerto de la Cruz licita un plan de asfalto y mejora vial por 586.000 euros en ocho calles

Puerto de la Cruz licita un plan de asfalto y mejora vial por 586.000 euros en ocho calles

El Gobierno de La Orotava rechaza suprimir los certámenes de belleza y define la elección de la reina del Corpus como un acto cultural

El Gobierno de La Orotava rechaza suprimir los certámenes de belleza y define la elección de la reina del Corpus como un acto cultural

La Aemet avisa de más de 30 grados en Tenerife este miércoles pese a la bajada de temperaturas

La Aemet avisa de más de 30 grados en Tenerife este miércoles pese a la bajada de temperaturas

Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos

Tenerife se sube por primera vez a las guaguas de dos pisos

Tenerife lidera el mapa de 'banderas negras' en Canarias por el "abandono" de Las Teresitas y el "ecocidio" de Cuna del Alma

Tenerife lidera el mapa de 'banderas negras' en Canarias por el "abandono" de Las Teresitas y el "ecocidio" de Cuna del Alma

Arona refuerza los controles contra la venta ambulante no autorizada en Las Américas y Los Cristianos

Arona refuerza los controles contra la venta ambulante no autorizada en Las Américas y Los Cristianos
Tracking Pixel Contents