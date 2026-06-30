El Cabildo invierte 3,5 millones para convertir Malpaso en un centro logístico con servicios para caravanas en Tenerife

El Cabildo invierte 3,5 millones de euros para transformar en centro logístico la planta de transferencia de Malpaso, en Arona. En este caso, una de las actuaciones más importantes en el complejo de gestión de residuos es la incorporación de tratamiento y trituración de voluminosos, la puesta en marcha de un punto limpio y habilitar un área de servicios para caravanas.

Esta última es una de las grandes novedades y una iniciativa que se extenderá a todos puntos limpios de la Isla, según anuncia el Cabildo. En este caso se ha creado un área en el que las caravanas pueden vaciar los depósitos de aguas grises y aguas negras, así como completar un suministro de agua potable a estos vehículos.

Los trabajos incluyeron la construcción de una estructura cubierta para el depósito y tratamiento de voluminosos; una edificación para servicios generales y una caseta para la recogida selectiva de residuos del punto limpio. También se afronta la mejora del sistema de depuración previa de lixiviados y la implantación de la imagen corporativa de Tenerife+Sostenible en todos los edificios que conforman el complejo.

Presta servicio a siete municipios

El objetivo es la mejora de la eficiencia del tratamiento de la basura que llega de Arona, Adeje, Santiago del Teide, Guía de Isora, Granadilla de Abona, Vilaflor y San Miguel de Abona, así como ampliar el abanico de servicios que se prestan en las instalaciones de Malpaso.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, resaltó el área de servicio para caravanas y anunció la próxima instalación de otros en el punto limpio de las Chafiras en San Miguel como en el punto limpio del Complejo Ambiental». La consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explica que el centro logístico de Malpaso «es una instalación importante que presta servicio a todo el suroeste de la Isla» y un ejemplo de las actuaciones que se desarrollarán en otros lugares.