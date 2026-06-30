Blanca Pérez: «Estamos mejor preparados ante el fuego»

Uno de los grandes retos para la Consejería es la conservación de los espacios naturales de Tenerife. ¿Cómo están afrontando la responsabilidad de cuidar unos ecosistemas tan vulnerables?

Como parte de la estrategia de la Consejería, las acciones ejecutadas entre 2024 y 2025 se centraron en frenar la degradación de los espacios naturales e incentivar su recuperación. Así, por ejemplo, en el Parque Nacional del Teide, se establecieron medidas para conservar los hábitats de la zona y las especies que lo habitan. En el Parque Rural de Anaga, la inversión de más de 3 millones de euros permitió mejorar las medidas de prevención de incendios. Fuera de esos espacios, el área ha llevado numerosas acciones. En el sur de la Isla, el Proyecto Marco de Restauración de la Vegetación ha trabajado para cercar el anillo de vegetación de la Corona Forestal. En el Norte, las repoblaciones han permitido recuperar y enriquecer las zonas del monteverde y el pinar. Las iniciativas de educación ambiental son otra herramienta que no se puede ignorar. El cuidado de los espacios naturales también está en manos de la ciudadanía. Medio Natural cuenta con más de 20 programas y numerosos proyectos educativos para todo tipo de públicos. Además, el trabajo del voluntariado ambiental tiene un enorme poder para sensibilizar e implicar a la población de la Isla en el medioambiente. Es brutal, por ejemplo, la sensación de hacer partícipes a los vecinos o escolares de la suelta de una tortuga, por ejemplo.

¿Cómo ha actuado la Consejería para hacer frente a la situación de sequía en Tenerife? ¿Qué medidas ha llevado a cabo para el correcto tratamiento de las aguas residuales?

Bueno, aunque las extensas lluvias dieron un respiro a los acuíferos, no hay que descuidar las acciones para prevenir y paliar los efectos de la sequía. En esta línea, y siguiendo los objetivos de la Agenda Canaria 2030, la Consejería ha ampliado la capacidad de las principales plantas desalinizadoras de Tenerife en Adeje, Arona, Granadilla y Fonsalía. Además, en Abona, se ha puesto en marcha nuevos módulos de alta eficiencia, los cuales permiten ampliar la producción para satisfacer las necesidades de la población y del sector primario. En cuanto a las aguas residuales, las infraestructuras como la EDAR del Valle de Güímar y mejoras en los sistemas de Adeje y Arona facilitan el cumplimiento de alcanzar el tratamiento sostenible de todas las aguas negras.

El cambio climático es otro de los temas que más preocupan en la actualidad. ¿Qué medidas está desarrollando la consejería para frenar sus efectos?

Mediante el uso de energías renovables, muchos de los procesos que son necesarios para Tenerife han pasado a ser más sostenibles. Ahí está por ejemplo el uso de placas solares en plantas desalinizadoras que contribuyen a hacer que estos procesos sean más sostenibles y posicionar a Tenerife más cerca de su objetivo de cero emisiones de CO2. Este es el caso de las instalaciones de Adeje-Arona. La Oficina de Transformación Comunitaria ha permitido crear hasta 31 nuevas comunidades energéticas entre 2024 y 2025. Mediante esto se incentiva el autoconsumo sostenible, un hábito que se está extendiendo entre los ciudadanos. Con respecto a la movilidad, la Red Insular de Puntos de Recarga permitirá introducir 42 espacios de alimentación para vehículos eléctricos y cuenta con una inversión de 2,7 millones de euros. A esta se suman los 47 puntos de recarga instalados en los ayuntamientos de Tenerife.

Una de las principales amenazas para la vulnerable flora y fauna de Tenerife son las especies exóticas invasoras. ¿Qué se está haciendo para impedir su avance y recuperar las poblaciones locales afectadas?

El Cabildo, a través de Medio Natural, continúa con sus esfuerzos para controlar los muflones y reducir las poblaciones de conejos, especialmente abundantes en las zonas de alta montaña. También se actúa sobre aquellas especies que son menos visibles, pero igual de dañinas como el rabo de gato… pero la conservación de nuestras especies también pasa por el cuidado de sus poblaciones y ahí son importantes las labores de replantación y repoblación vegetales, entre otros.

Sobre la gestión de los incendios, ¿Cómo están reforzando la vigilancia para combatir estos desastres?

En primer lugar, cabe destacar las labores de restauración de las zonas más afectadas por el gran incendio de 2023 y en este caso Medio Natural ha impulsado importantes actuaciones en estos terrenos, como el control de la erosión del suelo, la replantación de especies locales para proteger la tierra y el monitoreo de su desarrollo. Además, en materia de prevención, el Operativo Brifor de Prevención y Extinción de Incendios Forestales trabaja intensamente durante todo el año en los montes de Tenerife. Solo en la campaña Campaña Contra Incendios de este año, está operativos más de 760 personas, 55 vehículos especializados, 5 medios aéreos, equipo de drones, cámaras térmicas de vigilancia y la renovación del acuerdo con el Ministerio de Defensa de vigilancia en nuestros montes por parte del Ejército. Estamos mejor preparados ante el fuego.

No es un secreto que Tenerife tiene un problema con la gestión de los residuos que genera. ¿Qué solución se está dando a este problema?

Radica en la modernización de las estructuras ya existentes para que estas sean más eficaces y la construcción de instalaciones nuevas. Tenemos el contrato con Nivaria, el adjudicatario del contrato de la gestión de residuos por un valor de 474 millones más las inversiones del área, que alcanzan los 55 millones. Una de las iniciativas más importantes es la transformación de las plantas de transferencia en centros logísticos y esto ayudará a agilizar el proceso de tratamiento de basura y reducir el número de desplazamientos, lo que conlleva un menor gasto de energía. A todo ello se le suma la Planta de Tratamiento de Lixiviados, la ampliación de la de Tratamiento Biológico o la Planta de Tratamiento de Residuos de la Construcción y Demolición. Todos estos sistemas serán sustentados íntegramente por energías sostenibles.

En cuanto a la Ecotasa, ¿qué ventajas supone para la población de Tenerife?

La ecotasa está vigente en el Camino del Barranco de Masca, del Parque Rural de Teno, y en el Parque Nacional del Teide. Su cobro ha contribuido para financiar la conservación de ambos espacios naturales. Así, por ejemplo, en el caso de Masca, la ecotasa ha permitido financiar el mantenimiento de su Centro de Visitantes, la conservación del camino, mejoras en su embarcadero y el control de especies exóticas invasoras que son una amenaza para las especies locales.

¿Y qué puede decir en materia de protección civil?

El simulacro EU-Modex 2025 en Garachico sirvió para testar y reforzar el sistema de protección civil de la Isla. En estos momentos se trabaja en la formación ciudadana en autoprotección, la actualización de los planes de emergencia municipales (PEMU) y la mejora de la coordinación entre los centros de emergencia CECOPIN y CECOPALES.